Re: "По 19 миллионов тенге каждому". Депутат...

Отправлено: - 14:46

//В январе глава ФСМС Болат Токежанов отказался называть размер своей заработной платы, ссылаясь на конфиденциальность данных.//



ну так посчитал уже юрист Жангельды Сулейманов.писали ранее.

//Жангельды Сулейманов предположил, что зарплата главы ФСМС — примерно 1 500 000 тенге плюс вероятные премии. И оказался недалеко от истины.//



// четырем членам правления ФСМС было выплачено вознаграждение на сумму порядка 77 миллионов тенге - по 19 миллионов тенге на каждого.

это указано в опубликованных данных финансовой отчетности.

Разделив 76 млн 762 тысячи тенге на четверых, получим, что вознаграждение каждого из топов ФСМС может составлять 19 млн 190 тыс 500 тенге в год или 1 млн 599 тыс 208 тенге в месяц!//