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≡ "По 19 миллионов тенге каждому". Депутат возмутился премиями руководителей ФСМС
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41092
"По 19 миллионов тенге каждому". Депутат возмутился премиями руководителей ФСМС
Отправлено: 10.03.21 - 14:46
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Депутат Мажилиса Аманжан Жамалов высказался о миллионах, потраченных на заработные платы сотрудникам Фонда социального медицинского страхования (ФСМС).
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11271
Re: "По 19 миллионов тенге каждому". Депутат...
Отправлено: 10.03.21 - 14:46
#1
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//В январе глава ФСМС Болат Токежанов отказался называть размер своей заработной платы, ссылаясь на конфиденциальность данных.//

ну так посчитал уже юрист Жангельды Сулейманов.писали ранее.
//Жангельды Сулейманов предположил, что зарплата главы ФСМС — примерно 1 500 000 тенге плюс вероятные премии. И оказался недалеко от истины.//

// четырем членам правления ФСМС было выплачено вознаграждение на сумму порядка 77 миллионов тенге - по 19 миллионов тенге на каждого.
это указано в опубликованных данных финансовой отчетности.
Разделив 76 млн 762 тысячи тенге на четверых, получим, что вознаграждение каждого из топов ФСМС может составлять 19 млн 190 тыс 500 тенге в год или 1 млн 599 тыс 208 тенге в месяц!//
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1707
Re: "По 19 миллионов тенге каждому". Депутат...
Отправлено: 10.03.21 - 16:39
#2
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Цитата:
alex_60:


Наверное, это вознаграждение, а зарплата само собой.
И это, очевидно, за 2019 год. За это сняли же с работы, какого то "гламурного" руководителя.
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