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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 352 из 352«1...350351352
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Куратор темы: drakon
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11271
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.03.21 - 16:02
#5266
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Цитата:
drakon:
Га всех улицах,к


особенно на этой улице на фото.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11271
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.03.21 - 16:04
#5267
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а что ты фотку то сменил, та лучше была.
все в решетках.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21329
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.03.21 - 16:05
#5268
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Что то сайт, опять - Зависает... :-o
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11271
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.03.21 - 16:08
#5269
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Цитата:
drakon:
Что то сайт, опять - Зависает..


да, вот пишут.
//Сайты нескольких российских госорганов оказались недоступны из-за сбоя в их работе. Как сообщает «Коммерсантъ», проблема коснулась сайтов президента, правительства, Госдумы, Совета Федерации, Роскомнадзора,Минэкономразвития и других ведомств.//

ну и твой сайт тоже в этом списке наверное.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21329
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.03.21 - 16:10
#5270
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Алекс, так ты - ЗА, или ПРОТИВ?,
часа, перевода? :-(
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21329
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.03.21 - 16:12
#5271
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Поехал я в магазин. Чё тебе - купить?... :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11271
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.03.21 - 16:13
#5272
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Цитата:
drakon:
ак ты - ЗА, или ПРОТИВ?, часа, перевода?


как ученые скажут.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11271
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.03.21 - 16:14
#5273
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Цитата:
drakon:
Чё тебе - купить?...


ты смотрел чья лапша для бешпармака у вас лежит в русмаге?
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21329
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.03.21 - 16:25
#5274
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Цитата:
alex_60:
ты смотрел чья лапша для бешпармака у вас лежит в русмаге?

Фирма " Монолит". Hartzberg, восточная Германия... ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11271
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.03.21 - 16:30
#5275
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Цитата:
drakon:
Фирма " Монолит". Hartzberg, восточная Германия..


я в свое время тараз или чимкент видел.
у вас в русском.
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