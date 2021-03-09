37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
Отправлено: 09.03.21 - 21:01
Слушания по вопросу о целесообразности возвращения Костанайской области ее природного времени общественный совет Лисаковска провел сегодня, 9 марта. Обсуждали в онлайн-режиме, все желающие выступить записывались заранее. Читать новость
Цитата://Зато среди опрошенных 6 519 жителей Лисаковска в Интернете 4 500 высказались за возврат природного времени, только 1 909 были против, остальные воздержались. - Согласно разным опросам, в которых приняли участие 13 596 человек, 5 098 (37,5%) проголосовали за возврат к природному времени, 8 047 (59,2%) против, 451 (3,3%) воздержались,//
Голосование в Интернете - это примерно то же самое что и экзит пол. Человек при этом свободен от всяческого давления извне на него и проявляет своё истинное желание. И цифра 69% - наверное это и есть РЕАЛЬНОЕ число "ЗА" перевод стрелок, по крайней мере в Лисаковске, при этом 29% "против" и 2% "воздержались" ( при условий что приведённые цифры - это правда, а не враньё в своих интересах)
Но, и ещё раз но: мы живём в нашем реальном мире. Власть, есть власть. Какая то кучка "народовольцев" против репрессивного аппарата государства ( государство - это прежде всего орган насилия, понуждения). Да, конечно их "задавят".
ACROS: Голосование в Интернете - это примерно то же самое что и экзит пол. Человек при этом свободен от всяческого давления извне на него и проявляет своё истинное желание. И цифра 69% - наверное это и есть РЕАЛЬНОЕ число "ЗА" перевод стрелок, по крайней мере в Лисаковске, при этом 29% "против" и 2% "воздержались"
С такой логикой тут на НГ 1000 человек против перовода а 764 за И никакие репрессии включать не надо) Цитата:
гражданин СССР: А с чего ты взял, что я гражданин РФ? Опять твои вымыслы, которые ты считаешь истиной?
Ты прошлый раз отказался ответить поуеховший ты или нет,что заочно подтверждает что ты поуехал Так что сиди уже там заречкой водку пей Цитата:
Настенька: просто трансляция без обратной связи и тоже видно как никому ничего не говорили
А зачем вам от них связь? Их же видно и слышно и Ведлер "которая врёт" там и Азамат у которого мама в Лисаковске и даже Денисов почему-то без маски сидит (надо штрафануть) всех собрали,и даже Кызылорду не забыли а казалось бы к чему на общественных слушаниях в Костанае присутствует член общественного совета из Кызылорды?) Вообщем цирк с аптекарями
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать