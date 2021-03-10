Прогноз на 5 дней
туман-4°C
  • 751 мм рт.ст.
  • 86% влажность
  • Ю, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Пенсионные выплаты будут рассчитываться по-новому с 1 апреля
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41089
Пенсионные выплаты будут рассчитываться по-новому с 1 апреля
Отправлено: 10.03.21 - 09:59
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 1 апреля 2021 года изменится методика осуществления расчета ежемесячной выплаты из ЕНПФ. Об этом сообщила пресс-служба Единого накопительного пенсионного фонда. В ЕНПФ также привели пример расчета выплаты.
Читать новость

Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4575
Re: Пенсионные выплаты будут рассчитываться по-новому с 1 апреля...
Отправлено: 10.03.21 - 09:59
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сумма пенсионных накоплений = 6 000 000 тенге.

Источник:

блин, для кого они ТАКИЕ расчеты делают? у кого из простых смертных такие накопления? Живут на Марсе и расчеты марсианские - ВЕЗДЕ: и пенсионка, и коммуналки, и цены и ..... Какой-то сказочный мир вокруг
Профайл
Е
* Елена Пикельная
(Журналисты)
Регистрация:
29.07.14
Сообщений:
458
Re: Пенсионные выплаты будут рассчитываться по-новому с 1 апреля...
Отправлено: 10.03.21 - 10:25
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Размер ежемесячной пенсионной выплаты в первый год: 390 000/12 месяцев = 32 500 тенге; Источник:


И это при 6 лимонах накоплений! А что делать тем, у кого таких богатств нет и не предполагается? Пожалуй, лучшим выходом было бы склеить ласты до выхода на пенсию.
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13747
Re: Пенсионные выплаты будут рассчитываться по-новому с 1 апреля...
Отправлено: 10.03.21 - 11:20
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Пикельная:
И это при 6 лимонах накоплений! А что делать тем, у кого таких богатств нет и не предполагается? Пожалуй, лучшим выходом было бы склеить ласты до выхода на пенсию.

Помимо выплат из ЕНПФ выплачивается ещё базовая часть пенсии, которая зависит от стажа - от 50% от прожиточного минимума (или МЗП - не помню уже).
Профайл
р
* рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
76
Re: Пенсионные выплаты будут рассчитываться по-новому с 1 апреля...
Отправлено: 10.03.21 - 12:02
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я вот умножил 6 000 000 на 6,5 получил 39 000 000.А в статье расчет выдали 390 000. Или я что то не так делаю? А?
Профайл
Rexyn
* Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
273
Re: Пенсионные выплаты будут рассчитываться по-новому с 1 апреля...
Отправлено: 10.03.21 - 12:11
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
рихард:
я вот умножил 6 000 000 на 6,5 получил 39 000 000.А в статье расчет выдали 390 000. Или я что то не так делаю? А?


Потому что умножают не на 6,5, а на 6,5% (Процентов). Это несколько другое.
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13747
Пенсионные выплаты будут рассчитываться по-новому с 1 апреля
Отправлено: 10.03.21 - 12:46
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Rexyn:
а на 6,5% (Процентов)

если точнее - на 0,065 нужно умножить.
Профайл
Е
* Елена Пикельная
(Журналисты)
Регистрация:
29.07.14
Сообщений:
458
Re: Пенсионные выплаты будут рассчитываться по-новому с 1 апреля...
Отправлено: 10.03.21 - 13:43
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Помимо выплат из ЕНПФ выплачивается ещё базовая часть пенсии, которая зависит от стажа - от 50% от прожиточного минимума (или МЗП - не помню уже).

Я знаю. И говорю с учётом всех выплат :-(
Профайл
Rexyn
* Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
273
Пенсионные выплаты будут рассчитываться по-новому с 1 апреля
Отправлено: 10.03.21 - 13:54
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
если точнее - на 0,065 нужно умножить.

именно это и подразумевается, когда пишут "*6,5%", я в курсе)
Профайл
р
* рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
76
Re: Пенсионные выплаты будут рассчитываться по-новому с 1 апреля...
Отправлено: 10.03.21 - 13:57
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
спасибо, теперь понятно. Хотя для таких как я могли бы и точнее писать и показали что умножают на 0,065. Без всяких там процентов. Тогда вопросов бы и не возникало
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 45, из них зарегистрированных: 4 и гостей: 41
Зарегистрированные пользователи: drakon, рихард, 71422, Rexyn

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS