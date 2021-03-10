Отправлено: - 11:20

Елена Пикельная:

И это при 6 лимонах накоплений! А что делать тем, у кого таких богатств нет и не предполагается? Пожалуй, лучшим выходом было бы склеить ласты до выхода на пенсию.

Цитата:Помимо выплат из ЕНПФ выплачивается ещё базовая часть пенсии, которая зависит от стажа - от 50% от прожиточного минимума (или МЗП - не помню уже).