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37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41089
37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
Отправлено: 09.03.21 - 21:01
Слушания по вопросу о целесообразности возвращения Костанайской области ее природного времени общественный совет Лисаковска провел сегодня, 9 марта. Обсуждали в онлайн-режиме, все желающие выступить записывались заранее.
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Т
(Пользователи)
- Регистрация:
- 30.06.16
- Сообщений:
- 28
Re: 37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в...
Отправлено: 10.03.21 - 10:52
Было бы смешно, если бы... Это ужас, когда педагог не знает географию. Общественные слушания могут показать только одно - уровень нашего образования.Идти против законов природы - это не просто невежество, это первобытная дикость. Им кто полномочия такие дал Солнцем управлять, всевышний ? То, что натворили 16 лет назад, просто верните на место и не позорьтесь перед детьми, внуками и всем миром.
Т
(Пользователи)
- Регистрация:
- 30.06.16
- Сообщений:
- 28
Re: 37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в...
Отправлено: 10.03.21 - 10:59
Понятно, что эти цифры с потолка. Но эти нарисованные общественным советом 59% нужно понимать как незнание большинством населения Лисаковска школьной географии.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7290
37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
Отправлено: 10.03.21 - 11:17
Цитата:
А может надо спросить именно ДЮСШ, в которых сотни детей?... Давайте еще все частные кружки по фитнесу и танцам с малым количеством детей, которых привозят и забирают родители будем выслушивать на общественных слушаниях.
Во-вторых, дети не будут приходить на час позже! Они будут приходить в тоже время! Разница в освещенности на улице. А сейчас в 20.30 детей, что никто не встречает?
Тимур Гафуров:
- Кайрат Берденбек: Я не работаю в ДЮСШ, в которой тренировки проводят в дневное время.
- Кайрат Берденбек: Я не работаю в ДЮСШ, в которой тренировки проводят в дневное время.
А может надо спросить именно ДЮСШ, в которых сотни детей?... Давайте еще все частные кружки по фитнесу и танцам с малым количеством детей, которых привозят и забирают родители будем выслушивать на общественных слушаниях.
Во-вторых, дети не будут приходить на час позже! Они будут приходить в тоже время! Разница в освещенности на улице. А сейчас в 20.30 детей, что никто не встречает?
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13747
37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
Отправлено: 10.03.21 - 11:26
Цитата:
А какой процент детей ходит в ДЮСШ на тренировки? Какой процент учится в первую смену? Во вторую? Прежде чем так "аргументировать", может, лучше такой разрез дать - и он покажет какому количеству детей перевод сделает лучше, а какому - хуже?
Тимур Гафуров:
а в зимнее время уже идти на занятия в темноте, ведь зимой уже к 18:00 начинает темнеть. Это доставляет нам некоторые неудобства и мы переживаем за безопасность каждого ребёнка.
а в зимнее время уже идти на занятия в темноте, ведь зимой уже к 18:00 начинает темнеть. Это доставляет нам некоторые неудобства и мы переживаем за безопасность каждого ребёнка.
А какой процент детей ходит в ДЮСШ на тренировки? Какой процент учится в первую смену? Во вторую? Прежде чем так "аргументировать", может, лучше такой разрез дать - и он покажет какому количеству детей перевод сделает лучше, а какому - хуже?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 596
37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
Отправлено: 10.03.21 - 12:16
Не надо переводить.
1. Можно гулять на час больше.
2. Если даже перевести время. Летом на час раньше будет солнце вставать, мы все равно спим в это время. Зачем оно нам в жто время.
3. С Алматы, Астаны одинаковое время. Не надо переводить время, не скажется на здоровье человека
[Исправлено: arman_kst, 10.03.2021 - 12:19]
1. Можно гулять на час больше.
2. Если даже перевести время. Летом на час раньше будет солнце вставать, мы все равно спим в это время. Зачем оно нам в жто время.
3. С Алматы, Астаны одинаковое время. Не надо переводить время, не скажется на здоровье человека
[Исправлено: arman_kst, 10.03.2021 - 12:19]
(Пользователи)
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 21
Re: 37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в...
Отправлено: 10.03.21 - 12:24
Цитата:
Вот оно мнение обывателя, не вникающего в суть проблемы)
arman_kst:
Вот оно мнение обывателя, не вникающего в суть проблемы)
Е
(Журналисты)
- Регистрация:
- 29.07.14
- Сообщений:
- 458
Re: 37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в...
Отправлено: 10.03.21 - 13:10
Цитата:
А чтобы и вам было понятно, скажу, что недавно встретила знакомую (где работает не скажу), так вот у них тоже проводили опрос по поводу необходимости перевода времени. Начальство заранее сказало людям, КАК им надо отвечать. Моя знакомая написала не то, что надо было начальству и тем, кто выше, а то, что думала. Так шеф её вызвал и спросил, а почему, собственно.
Вот вам и ответ на вопрос, почему так дружно говорили "нет" те, кто ни уха , ни рыла, пардон в вопросах биоритмологии, но твёрдо знают, что "не надо".
И, кстати, не позорьтесь, приводя в качестве аргумента "единогласное мнение" работников образования. Да простят меня учителя, но это люди, всю жизнь проводящие в режиме "мовчик". Причины их откровенно рабского поведения можно понять, они работу могут потерять в два счёта по самым пустячным поводам. Работники образования - однозначно не авторитет в этом вопросе. Хотя, на самом деле, они всё понимают, но сказать не могут.
abaika95:
Так и эти обосновывают почему против А что столица тут замешана и ежу понятно только Юджин ещё не понял)
Так и эти обосновывают почему против А что столица тут замешана и ежу понятно только Юджин ещё не понял)
А чтобы и вам было понятно, скажу, что недавно встретила знакомую (где работает не скажу), так вот у них тоже проводили опрос по поводу необходимости перевода времени. Начальство заранее сказало людям, КАК им надо отвечать. Моя знакомая написала не то, что надо было начальству и тем, кто выше, а то, что думала. Так шеф её вызвал и спросил, а почему, собственно.
Вот вам и ответ на вопрос, почему так дружно говорили "нет" те, кто ни уха , ни рыла, пардон в вопросах биоритмологии, но твёрдо знают, что "не надо".
И, кстати, не позорьтесь, приводя в качестве аргумента "единогласное мнение" работников образования. Да простят меня учителя, но это люди, всю жизнь проводящие в режиме "мовчик". Причины их откровенно рабского поведения можно понять, они работу могут потерять в два счёта по самым пустячным поводам. Работники образования - однозначно не авторитет в этом вопросе. Хотя, на самом деле, они всё понимают, но сказать не могут.
N
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.10.20
- Сообщений:
- 85
37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
Отправлено: 10.03.21 - 13:17
Цитата:
Цитата:
только исключительно работники метеостанции
Елена Пикельная:
Цитата:
Работники образования - однозначно не авторитет в этом вопросе.
только исключительно работники метеостанции
Н
(Пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.12
- Сообщений:
- 49
Re: 37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в...
Отправлено: 10.03.21 - 13:24
член общественного совета Татьяна КУБРАК: - Я хочу высказать личное мнение по этому вопросу. Считаю, что решение по возврату области в свой часовой пояс должны принимать с учетом заключения ученых, доводов медработников, а местная власть должна на них опираться. В опросах участвует лишь активная часть населения, но не все население, потому что это не референдум. Уже 16 лет длится эксперимент, когда мы живем не по своему природному времени. Может, пора остановиться, учесть его последствия и принять решение в интересах здоровья населения?
Искренне желаю,чтобы сегодня среди членов областного общественного совета
нашелся хоть ОДИН человек с ЛИЧНЫМ мнением!
Искренне желаю,чтобы сегодня среди членов областного общественного совета
нашелся хоть ОДИН человек с ЛИЧНЫМ мнением!
Е
(Журналисты)
- Регистрация:
- 29.07.14
- Сообщений:
- 458
Re: 37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в...
Отправлено: 10.03.21 - 13:27
Цитата:
Когда Чернобыльская АЭС рванула, в окрестных деревнях тоже люди говорили, что жить нормально. Её ж видно, радиации. Вот и грибы пошли валом, и все хорошие, не ядовитые... только светятся от радиоактивности.
Господи, некоторые люди думают, что черепашки и попугайчики живых детёнышей рожают, а вы хотите, чтобы они тонко разбирались в вопросах биофизики
Добринцофф:
Я то же проводил опрос,в моём случае процент против гораздо больше. Или это по твоему то же лапша?
Я то же проводил опрос,в моём случае процент против гораздо больше. Или это по твоему то же лапша?
Когда Чернобыльская АЭС рванула, в окрестных деревнях тоже люди говорили, что жить нормально. Её ж видно, радиации. Вот и грибы пошли валом, и все хорошие, не ядовитые... только светятся от радиоактивности.
Господи, некоторые люди думают, что черепашки и попугайчики живых детёнышей рожают, а вы хотите, чтобы они тонко разбирались в вопросах биофизики
N
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.10.20
- Сообщений:
- 85
37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
Отправлено: 10.03.21 - 13:45
Цитата:
я вот думаю, что земля плоская м держится на трех китах.
биофизика-это про движение планет?
Елена Пикельная:что черепашки и попугайчики живых детёнышей рожают
я вот думаю, что земля плоская м держится на трех китах.
биофизика-это про движение планет?
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