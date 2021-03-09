Отправлено: - 13:10

abaika95:

Так и эти обосновывают почему против А что столица тут замешана и ежу понятно только Юджин ещё не понял)

Цитата:А чтобы и вам было понятно, скажу, что недавно встретила знакомую (где работает не скажу), так вот у них тоже проводили опрос по поводу необходимости перевода времени. Начальство заранее сказало людям, КАК им надо отвечать. Моя знакомая написала не то, что надо было начальству и тем, кто выше, а то, что думала. Так шеф её вызвал и спросил, а почему, собственно.Вот вам и ответ на вопрос, почему так дружно говорили "нет" те, кто ни уха , ни рыла, пардон в вопросах биоритмологии, но твёрдо знают, что "не надо".И, кстати, не позорьтесь, приводя в качестве аргумента "единогласное мнение" работников образования. Да простят меня учителя, но это люди, всю жизнь проводящие в режиме "мовчик". Причины их откровенно рабского поведения можно понять, они работу могут потерять в два счёта по самым пустячным поводам. Работники образования - однозначно не авторитет в этом вопросе. Хотя, на самом деле, они всё понимают, но сказать не могут.