Re: Без ограничений по времени - Какие решения принял...

Отправлено: - 22:13

Ещё осталось намордники отменить и забыть это всё как страшный сон!А то некоторые индивидиумы срослись с ними не снимают даже на улице хотя рядом может и не быть не души. Посмотрим,что будет 16 марта в годовщину этого маразма