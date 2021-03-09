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≡ Без ограничений по времени - Какие решения принял оперативный штаб по недопущению распространения КВИ в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41086
Без ограничений по времени - Какие решения принял оперативный штаб по недопущению распространения КВИ в Костанайской области
Отправлено: 09.03.21 - 21:22
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Об итогах очередного заседания оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции сообщил сегодня, 9 марта, аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ на своей странице в Instagram.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
577
Re: Без ограничений по времени - Какие решения принял...
Отправлено: 09.03.21 - 21:22
#1
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главное указать про термапарк, лицемеры...
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6537
Без ограничений по времени - Какие решения принял оперативный штаб по недопущению распространения КВИ в Костанайской области
Отправлено: 09.03.21 - 21:41
#2
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Цитата:
NG.kz:- разрешить работу бань без ограничении по времени и во все дни недели.

Смелое решение.
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
116
Re: Без ограничений по времени - Какие решения принял...
Отправлено: 09.03.21 - 22:13
#3
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Ещё осталось намордники отменить и забыть это всё как страшный сон!А то некоторые индивидиумы срослись с ними не снимают даже на улице хотя рядом может и не быть не души. Посмотрим,что будет 16 марта в годовщину этого маразма
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13744
Без ограничений по времени - Какие решения принял оперативный штаб по недопущению распространения КВИ в Костанайской области
Отправлено: 09.03.21 - 22:40
#4
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Цитата:
Охотник:
того маразма

Это не маразм - это необходимость.

[Исправлено: Victor Yang, 09.03.2021 - 22:45]
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1811
Без ограничений по времени - Какие решения принял оперативный штаб по недопущению распространения КВИ в Костанайской области
Отправлено: 10.03.21 - 08:08
#5
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На выходных был в Марте...обомлел от по@@изма, проходя мимо фудкорта. Какая дистанция!Стойбище бесноватых пожирателей фастфуда и халявного интернета. Новое место силы, своеобразная тусовка тинейджеров.
Только дали разрешение на работу фудкортов-слетелись как чайки. Полупустой торговый центр...и орда малолеток на фудкорте.

[Исправлено: Горожанин_kst, 10.03.2021 - 08:18]
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7289
Без ограничений по времени - Какие решения принял оперативный штаб по недопущению распространения КВИ в Костанайской области
Отправлено: 10.03.21 - 09:36
#6
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Цитата:
Горожанин_kst:
Стойбище бесноватых пожирателей фастфуда и халявного интернета.

Потребл...тство во всей красе.
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