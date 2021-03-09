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Голосуй не голосуй...
Голосуй не голосуй...
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41086
Голосуй не голосуй...
Отправлено: 09.03.21 - 18:24
В России активно проводятся компании по переводу стрелок то к Московскому времени то наоборот наши же активисты считают жителей Костанайской области \"недолекими\" и не хотят подпускать их к голосованию, аргументируя это тем что голосовать обывателям нельзя,учёные должны решать такие вопросы!
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Голосуй не голосуй...
Отправлено: 09.03.21 - 21:52
Цитата:
В то время было тяжко на летнее время переводить. Но сейчас я бы поддержал этот момент.
elektron:
А было время, не было никакой разницы
А было время, не было никакой разницы
В то время было тяжко на летнее время переводить. Но сейчас я бы поддержал этот момент.
Голосуй не голосуй...
Отправлено: 09.03.21 - 23:47
Цитата:
Мания это у сторонников перевода,они уже как зомби каждую неделю статьи с однотипными текстами строчат.
alex_60:
у раз сказал. два, десять, сто. этого не пойму. мания какая то.
у раз сказал. два, десять, сто. этого не пойму. мания какая то.
Мания это у сторонников перевода,они уже как зомби каждую неделю статьи с однотипными текстами строчат.
Голосуй не голосуй...
Отправлено: 09.03.21 - 23:53
Цитата:
Ну что мимо?Вы же сами писали ,что в 4 часа утра на работу встаёте.
Все мои друзья и родственники то же в 4 утра встают,и дети то же по темноте просыпаются потому что многие детские сады работают с 6 утра.
elektron:
Так что мимо.
Так что мимо.
Ну что мимо?Вы же сами писали ,что в 4 часа утра на работу встаёте.
Все мои друзья и родственники то же в 4 утра встают,и дети то же по темноте просыпаются потому что многие детские сады работают с 6 утра.
Голосуй не голосуй...
Отправлено: 09.03.21 - 23:55
Цитата:
Маркс не надо с больной головы на здоровую перекладывать,обозвали лентяями всех кто спит до обеда именно вы,а теперь пытаетесь на меня всё это свалить.
Маркс:
Вы принизили значимость утренних смен, а за ними стоят тысячи работников, которым важны именно утренние часы.
Вы принизили значимость утренних смен, а за ними стоят тысячи работников, которым важны именно утренние часы.
Маркс не надо с больной головы на здоровую перекладывать,обозвали лентяями всех кто спит до обеда именно вы,а теперь пытаетесь на меня всё это свалить.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7288
Голосуй не голосуй...
Отправлено: 09.03.21 - 23:58
Цитата:
Можно подумать у противников в Ленинском пути по-другому. Там смехопанорама, аншлаг и кривое зеркало в одном флаконе.
Добринцофф:
Мания это у сторонников перевода,они уже как зомби каждую неделю статьи с однотипными текстами строчат.
Мания это у сторонников перевода,они уже как зомби каждую неделю статьи с однотипными текстами строчат.
Можно подумать у противников в Ленинском пути по-другому. Там смехопанорама, аншлаг и кривое зеркало в одном флаконе.
Голосуй не голосуй...
Отправлено: 09.03.21 - 23:59
Цитата:
Ну да ,а мне ещё один час работы за который можно заработать кучу денег,вы уже писали об этом,ведь сразу после перевода в сутках будет по 25 часов
Маркс:
Наш вариант дарит Юджину один дополнительный час сна.
Наш вариант дарит Юджину один дополнительный час сна.
Ну да ,а мне ещё один час работы за который можно заработать кучу денег,вы уже писали об этом,ведь сразу после перевода в сутках будет по 25 часов
Голосуй не голосуй...
Отправлено: 10.03.21 - 00:04
Цитата:
Вот с этого и надо было начинать,ложитесь по раньше и утром встанете выспавшимся и бодрым,хоть там темно за окном хоть светло без разницы.
Victor Yang:
чем раньше станут готовиться ко сну - тем раньше лягут, раньше лягут - легче проснутся утром.
чем раньше станут готовиться ко сну - тем раньше лягут, раньше лягут - легче проснутся утром.
Вот с этого и надо было начинать,ложитесь по раньше и утром встанете выспавшимся и бодрым,хоть там темно за окном хоть светло без разницы.
Голосуй не голосуй...
Отправлено: 10.03.21 - 00:06
Цитата:
Так чтобы лечь пораньше - нужно чтобы пораньше и темнеть начинало.
Добринцофф:
ложитесь по раньше
ложитесь по раньше
Так чтобы лечь пораньше - нужно чтобы пораньше и темнеть начинало.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6537
Голосуй не голосуй...
Отправлено: 10.03.21 - 00:07
Цитата:
не в 4-ре а в 5-ть и чисто добровольно, я могу на работу и в 10-ть приехать (тоже отписывался) Цитата:
насколько знаю с 7-ми до 18 часов. Может и есть исключения. Так что ничто не мешает и в 9-ть отдать.
Добринцофф:
Вы же сами писали ,что в 4 часа утра на работу встаёте.
Вы же сами писали ,что в 4 часа утра на работу встаёте.
не в 4-ре а в 5-ть и чисто добровольно, я могу на работу и в 10-ть приехать (тоже отписывался) Цитата:
Добринцофф:
детские сады работают с 6 утра.
детские сады работают с 6 утра.
насколько знаю с 7-ми до 18 часов. Может и есть исключения. Так что ничто не мешает и в 9-ть отдать.
Голосуй не голосуй...
Отправлено: 10.03.21 - 00:09
Цитата:
Ну да,ведь единственное и правильное мнение-это только ваши многочисленные статейки в НГ.
yudjin:
Там смехопанорама, аншлаг и кривое зеркало в одном флаконе.
Там смехопанорама, аншлаг и кривое зеркало в одном флаконе.
Ну да,ведь единственное и правильное мнение-это только ваши многочисленные статейки в НГ.
Голосуй не голосуй...
Отправлено: 10.03.21 - 00:11
Цитата:
Это как отдать в 9,если родители пашут с 4-5 утра?
elektron:
насколько знаю с 7-ми до 18 часов. Может и есть исключения. Так что ничто не мешает и в 9-ть отдать.
насколько знаю с 7-ми до 18 часов. Может и есть исключения. Так что ничто не мешает и в 9-ть отдать.
Это как отдать в 9,если родители пашут с 4-5 утра?
Голосуй не голосуй...
Отправлено: 10.03.21 - 00:13
Цитата:
Вы можете ,а большинство нет,так что мимо
elektron:
не в 4-ре а в 5-ть и чисто добровольно, я могу на работу и в 10-ть приехать
не в 4-ре а в 5-ть и чисто добровольно, я могу на работу и в 10-ть приехать
Вы можете ,а большинство нет,так что мимо
Голосуй не голосуй...
Отправлено: 10.03.21 - 00:15
Цитата:
Витя если тяжело вставать утром по темноте,купи себе люстру с таймером заведи на 6 утра и будет тебе счастье
Victor Yang:
Так чтобы лечь пораньше - нужно чтобы пораньше и темнеть начинало.
Так чтобы лечь пораньше - нужно чтобы пораньше и темнеть начинало.
Витя если тяжело вставать утром по темноте,купи себе люстру с таймером заведи на 6 утра и будет тебе счастье
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6537
Голосуй не голосуй...
Отправлено: 10.03.21 - 00:16
Цитата:
Читаем комент 21
Добринцофф:
Вы можете ,а большинство нет,так что мимо
Вы можете ,а большинство нет,так что мимо
Читаем комент 21
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6537
Голосуй не голосуй...
Отправлено: 10.03.21 - 00:19
Цитата:
Те же врачи, медсёстры, полиция и прочие и прочие и сотни, тысячи, может даже миллионы людей. Имеющие другой график и не встающие в рань-позарань.
Добринцофф:
большинство
большинство
Те же врачи, медсёстры, полиция и прочие и прочие и сотни, тысячи, может даже миллионы людей. Имеющие другой график и не встающие в рань-позарань.
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