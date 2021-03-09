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≡ Голосуй не голосуй...
 
 
Страница 3 из 4«1234»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41086
Голосуй не голосуй...
Отправлено: 09.03.21 - 18:24
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В России активно проводятся компании по переводу стрелок то к Московскому времени то наоборот наши же активисты считают жителей Костанайской области \"недолекими\" и не хотят подпускать их к голосованию, аргументируя это тем что голосовать обывателям нельзя,учёные должны решать такие вопросы!
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13744
Голосуй не голосуй...
Отправлено: 09.03.21 - 21:52
#30
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Цитата:
elektron:
А было время, не было никакой разницы

В то время было тяжко на летнее время переводить. Но сейчас я бы поддержал этот момент.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7764
Голосуй не голосуй...
Отправлено: 09.03.21 - 23:47
#31
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Цитата:
alex_60:
у раз сказал. два, десять, сто. этого не пойму. мания какая то.

Мания это у сторонников перевода,они уже как зомби каждую неделю статьи с однотипными текстами строчат.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7764
Голосуй не голосуй...
Отправлено: 09.03.21 - 23:53
#32
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Цитата:
elektron:
Так что мимо.

Ну что мимо?Вы же сами писали ,что в 4 часа утра на работу встаёте.
Все мои друзья и родственники то же в 4 утра встают,и дети то же по темноте просыпаются потому что многие детские сады работают с 6 утра.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7764
Голосуй не голосуй...
Отправлено: 09.03.21 - 23:55
#33
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Цитата:
Маркс:
Вы принизили значимость утренних смен, а за ними стоят тысячи работников, которым важны именно утренние часы.

Маркс не надо с больной головы на здоровую перекладывать,обозвали лентяями всех кто спит до обеда именно вы,а теперь пытаетесь на меня всё это свалить.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7288
Голосуй не голосуй...
Отправлено: 09.03.21 - 23:58
#34
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Цитата:
Добринцофф:
Мания это у сторонников перевода,они уже как зомби каждую неделю статьи с однотипными текстами строчат.

Можно подумать у противников в Ленинском пути по-другому. Там смехопанорама, аншлаг и кривое зеркало в одном флаконе.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7764
Голосуй не голосуй...
Отправлено: 09.03.21 - 23:59
#35
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Цитата:
Маркс:
Наш вариант дарит Юджину один дополнительный час сна.

Ну да ,а мне ещё один час работы за который можно заработать кучу денег,вы уже писали об этом,ведь сразу после перевода в сутках будет по 25 часов
:lol:
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7764
Голосуй не голосуй...
Отправлено: 10.03.21 - 00:04
#36
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Цитата:
Victor Yang:
чем раньше станут готовиться ко сну - тем раньше лягут, раньше лягут - легче проснутся утром.

Вот с этого и надо было начинать,ложитесь по раньше и утром встанете выспавшимся и бодрым,хоть там темно за окном хоть светло без разницы.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13744
Голосуй не голосуй...
Отправлено: 10.03.21 - 00:06
#37
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Цитата:
Добринцофф:
ложитесь по раньше

Так чтобы лечь пораньше - нужно чтобы пораньше и темнеть начинало.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6537
Голосуй не голосуй...
Отправлено: 10.03.21 - 00:07
#38
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Цитата:
Добринцофф:
Вы же сами писали ,что в 4 часа утра на работу встаёте.

не в 4-ре а в 5-ть и чисто добровольно, я могу на работу и в 10-ть приехать (тоже отписывался) ;-) Цитата:
Добринцофф:
детские сады работают с 6 утра.

насколько знаю с 7-ми до 18 часов. Может и есть исключения. Так что ничто не мешает и в 9-ть отдать.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7764
Голосуй не голосуй...
Отправлено: 10.03.21 - 00:09
#39
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Цитата:
yudjin:
Там смехопанорама, аншлаг и кривое зеркало в одном флаконе.

Ну да,ведь единственное и правильное мнение-это только ваши многочисленные статейки в НГ.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7764
Голосуй не голосуй...
Отправлено: 10.03.21 - 00:11
#40
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Цитата:
elektron:
насколько знаю с 7-ми до 18 часов. Может и есть исключения. Так что ничто не мешает и в 9-ть отдать.

Это как отдать в 9,если родители пашут с 4-5 утра?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7764
Голосуй не голосуй...
Отправлено: 10.03.21 - 00:13
#41
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Цитата:
elektron:
не в 4-ре а в 5-ть и чисто добровольно, я могу на работу и в 10-ть приехать

Вы можете ,а большинство нет,так что мимо ;-)
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7764
Голосуй не голосуй...
Отправлено: 10.03.21 - 00:15
#42
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Цитата:
Victor Yang:
Так чтобы лечь пораньше - нужно чтобы пораньше и темнеть начинало.

Витя если тяжело вставать утром по темноте,купи себе люстру с таймером заведи на 6 утра и будет тебе счастье
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6537
Голосуй не голосуй...
Отправлено: 10.03.21 - 00:16
#43
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Цитата:
Добринцофф:
Вы можете ,а большинство нет,так что мимо

Читаем комент 21 :-P
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6537
Голосуй не голосуй...
Отправлено: 10.03.21 - 00:19
#44
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Цитата:
Добринцофф:
большинство

Те же врачи, медсёстры, полиция и прочие и прочие и сотни, тысячи, может даже миллионы людей. Имеющие другой график и не встающие в рань-позарань. :lol:
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