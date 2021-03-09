37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
Отправлено: 09.03.21 - 21:01
Слушания по вопросу о целесообразности возвращения Костанайской области ее природного времени общественный совет Лисаковска провел сегодня, 9 марта. Обсуждали в онлайн-режиме, все желающие выступить записывались заранее. Читать новость
Как видим, рост заболеваний прогрессирует и среди жителей областей, живущих по природному времени, - пояснила она. - Заболевания зависят и от графика работы, и от других факторов. Конкретных данных о том, что на рост заболеваний влияет только часовой пояс, я не услышала. Поэтому сделала свой срез.
Единственный более или менее объективный аргумент (вкупе с субъективным "все привыкли") против. Остальные аргументы близорукие, как мне кажется. КБРУ вообще смешно - им с Астаной взаимодействовать тяжело. А если бы были филиалы в западном Казахстане? Цитата:
yudjin: А в России 9 часовых поясов.. работают же люди.
Другого решения не ждали. Даже е́жику понятно,что решение это почему возвели в ранг политических,и соответственно общественные советы будут идти в одном направлении с акиматом,а последние против перевода.только одно надо понимать,что если раньше допустили ошибку,надо ее исправить,а не говорить,что мы привыкли к настоящему времени т.к. привыкнуть к решению вредить здоровью нельзя! Это в свое́м роде мазахизм!
yudjin: И снова в действии закон "Лапша Архимеда"? Который гласит: -А ты говори столько! Никто проверять не будет!
Такое вполне возможно, если "всё равно" приравнивать к "против". И вопрос можно задать ТАК что человек, до этого ни разу не задумывающийся над ним, не сразу поймет, а любое изменение - это что-то непривычное и не факт что лучшее. А большинству действительно всё равно по сути.
Добринцофф: Я то же проводил опрос,в моём случае процент против гораздо больше.
Я больше, чем уверен, что половина из тех кто против, вообще не в зуб ногой про проблему. Еще и как вопрос им задали, тоже имеет значение. Наши чиновники любят же вводить людей в заблуждение говоря о переводе туда-сюда... Да и как считаются эти голоса? ... По протоколам собраний коллективов. А как эти протоколы делаются всем известно...Со слов руководителя, который вынужден дружить с властью, что бы не дай бог, чего на него не имели. Так вот весь штат в таком-то количестве и записывают как ПРОТИВ. А если вдруг протокол оказался ЗА возврат, то акимат вместе с партией начинает донимать руководителя, чтобы переписать протокол. Слабаки, соглашаются...
В нашем случае, когда инициативная группа собирала подписи, то за каждым из десятка тысяч стояли конкретные люди, поставившие подписи. Этому можно верить, но не приведенным цифрам из филькиных протоколов.
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