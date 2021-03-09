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≡ 37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41086
37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
Отправлено: 09.03.21 - 21:01
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Слушания по вопросу о целесообразности возвращения Костанайской области ее природного времени общественный совет Лисаковска провел сегодня, 9 марта. Обсуждали в онлайн-режиме, все желающие выступить записывались заранее.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13743
37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
Отправлено: 09.03.21 - 21:46
#15
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Цитата:
Как видим, рост заболеваний прогрессирует и среди жителей областей, живущих по природному времени, - пояснила она. - Заболевания зависят и от графика работы, и от других факторов. Конкретных данных о том, что на рост заболеваний влияет только часовой пояс, я не услышала. Поэтому сделала свой срез.

Источник:

Единственный более или менее объективный аргумент (вкупе с субъективным "все привыкли") против.
Остальные аргументы близорукие, как мне кажется. КБРУ вообще смешно - им с Астаной взаимодействовать тяжело. А если бы были филиалы в западном Казахстане?
Цитата:
yudjin: А в России 9 часовых поясов.. работают же люди.
И с Читой, и с Магаданом.

[Исправлено: Victor Yang, 09.03.2021 - 21:48]
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7288
37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
Отправлено: 09.03.21 - 22:20
#16
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Цитата:
N0name: 21.00 в августе уже будет темно ( период сбора урожая) как сейчас в сентябре,
уж мне-то про дачу не надо рассказывать... Она у меня, работающего до 18.00, уже 30 лет есть.
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N
* N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
82
Re: 37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в...
Отправлено: 09.03.21 - 22:39
#17
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Цитата:
yudjin:


Цитата:
уже 30 лет есть

т.е. практически с рождения?0.0
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O
§ Oleg1980
(Пользователи)
Регистрация:
12.12.20
Сообщений:
4
Re: 37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в...
Отправлено: 09.03.21 - 22:52
#18
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Другого решения не ждали. Даже е́жику понятно,что решение это почему возвели в ранг политических,и соответственно общественные советы будут идти в одном направлении с акиматом,а последние против перевода.только одно надо понимать,что если раньше допустили ошибку,надо ее исправить,а не говорить,что мы привыкли к настоящему времени т.к. привыкнуть к решению вредить здоровью нельзя! Это в свое́м роде мазахизм!
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6533
37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
Отправлено: 09.03.21 - 23:03
#19
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Цитата:
N0name:
насколько я понял ваши мыши находятся здесь Fatherland

Вы бы лучше бы ориентароваться научились ху есть ху, а то зря на земляков наезжаете. :-P
И Фатарлянд не правильно пишите.
:lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6533
37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
Отправлено: 09.03.21 - 23:06
#20
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Цитата:
N0name:
т.е. практически с рождения?0.0

И с арифметикой плохо.
ПС: прекратите рвать сообщения собеседника при цитировании.
Глаза "режет"
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7288
37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
Отправлено: 09.03.21 - 23:14
#21
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Цитата:
N0name:
т.е. практически с рождения?

с 1986 года дача...а родился я еще раньше... при Брежневе)
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7288
37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
Отправлено: 09.03.21 - 23:24
#22
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Цитата:
Oleg1980:
соответственно общественные советы будут идти в одном направлении с акиматом,

Так и есть...Общественные советы для того и сделаны из каких нужно людей, чтобы все делишки власти официально прикрывать. И все эти театральные обсуждения всего лишь спектакль для отчетности.

Цитата:
- Согласно разным опросам, в которых приняли участие 13 596 человек, 5 098 (37,5%) проголосовали за возврат к природному времени, 8 047 (59,2%) против, 451 (3,3%) воздержались,

И снова в действии закон "Лапша Архимеда"? Который гласит: -А ты говори столько! Никто проверять не будет!
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N
* N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
82
Re: 37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в...
Отправлено: 09.03.21 - 23:28
#23
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Цитата:
yudjin:

Цитата:
родился я еще раньше... при Брежневе)

эм.. я в курсе, yudjin79 ни о чем не напоминает ;-) ?

Цитата:
с 1986 года дача

2021-30=? походу у кого то проблемы с арифметикой? так то получается 35 :lol:
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7756
37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
Отправлено: 09.03.21 - 23:42
#24
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Цитата:
yudjin:
И снова в действии закон "Лапша Архимеда"? Который гласит: -А ты говори столько! Никто проверять не будет!

Странный ты человек,почему ты считаешь ,что всё должно быть по твоему.
Я то же проводил опрос,в моём случае процент против гораздо больше.
Или это по твоему то же лапша?
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21322
37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
Отправлено: 09.03.21 - 23:48
#25
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Цитата:
Добринцофф:
Или это по твоему то же лапша?

Покажи результаты - опроса... :lol:
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13743
37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
Отправлено: 09.03.21 - 23:50
#26
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Цитата:
yudjin:
И снова в действии закон "Лапша Архимеда"? Который гласит: -А ты говори столько! Никто проверять не будет!

Такое вполне возможно, если "всё равно" приравнивать к "против". И вопрос можно задать ТАК что человек, до этого ни разу не задумывающийся над ним, не сразу поймет, а любое изменение - это что-то непривычное и не факт что лучшее. А большинству действительно всё равно по сути.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7288
37% за возвращение часового пояса, 59% против - Как в Лисаковске обсуждали вопрос о природном времени
Отправлено: 09.03.21 - 23:53
#27
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Цитата:
Добринцофф:
Я то же проводил опрос,в моём случае процент против гораздо больше.

Я больше, чем уверен, что половина из тех кто против, вообще не в зуб ногой про проблему. Еще и как вопрос им задали, тоже имеет значение. Наши чиновники любят же вводить людей в заблуждение говоря о переводе туда-сюда...
Да и как считаются эти голоса? ... По протоколам собраний коллективов. А как эти протоколы делаются всем известно...Со слов руководителя, который вынужден дружить с властью, что бы не дай бог, чего на него не имели. Так вот весь штат в таком-то количестве и записывают как ПРОТИВ. А если вдруг протокол оказался ЗА возврат, то акимат вместе с партией начинает донимать руководителя, чтобы переписать протокол. Слабаки, соглашаются...

В нашем случае, когда инициативная группа собирала подписи, то за каждым из десятка тысяч стояли конкретные люди, поставившие подписи. Этому можно верить, но не приведенным цифрам из филькиных протоколов.
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