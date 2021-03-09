Отправлено: - 22:20

N0name: 21.00 в августе уже будет темно ( период сбора урожая) как сейчас в сентябре,

Цитата:уж мне-то про дачу не надо рассказывать... Она у меня, работающего до 18.00, уже 30 лет есть.