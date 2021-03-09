Отправлено: - 15:38

Маркс:

Ну раз уж теперь будем голосовать по всем вопросам отступления от нормы, то давайте проголосуем за возможность

Сабыр:

Я тоже в шоке. Как можно голосовать за очевидную вещь?? Уверенно катимся под горочку и превращаемся в бараностан

Цитата:Да так вообще-то и делаются дела в обществеКогда ты будешь выкидывать мусор в окно то твои соседи,соберутся проголосуют,и выберут вариант настучать тебе по башке)Цитата:СабыржанВ России голосуют за перевод времени и никто свою страну при этом не называет КозластаномА ты подозрительно постояно пытаешься навешать ярлык на государство в котором живёшьКакие-то комплексы у тебя с ним связаны?Расскажи