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Аномальная область
Аномальная область
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41082
Аномальная область
Отправлено: 09.03.21 - 13:34
А может быть противники перевода правы, что костанайцы - особенные люди, прилетевшие с другой планеты, на которой тени не исчезали в полдень и Золушка имела двухчасовую фору, чтобы спокойно свалить с бала в полночь, не потеряв туфельку и не шокируя почтеннейшую публику своим неприглядным видом, тыквой и разбегающимися грызунами?
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Н
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.11.19
- Сообщений:
- 79
Re: Аномальная область
Отправлено: 09.03.21 - 13:34
А может быть не стоит маяться дурью и жить как жили все эти годы. Людям заняться совсем нечем?
Re: Аномальная область
Отправлено: 09.03.21 - 13:53
Цитата:
А может стоит навести порядок и не маяться дурью, живя в неправильном времени?
Николаич I:
А может быть не стоит маяться дурью и жить как жили все эти годы.
А может быть не стоит маяться дурью и жить как жили все эти годы.
А может стоит навести порядок и не маяться дурью, живя в неправильном времени?
Re: Аномальная область
Отправлено: 09.03.21 - 14:51
Нагородил то нагородил воздушных замков
"Аномальность" "дураки" "золушки"
Когда как надо было написать просто
Хотим перевода?
Давайте всенородно голосовать как сделали это в аномальном Волгограде и хотят сделать в Чувашии,точка.
"Аномальность" "дураки" "золушки"
Когда как надо было написать просто
Хотим перевода?
Давайте всенородно голосовать как сделали это в аномальном Волгограде и хотят сделать в Чувашии,точка.
Аномальная область
Отправлено: 09.03.21 - 15:13
Цитата:
Ну раз уж теперь будем голосовать по всем вопросам отступления от нормы, то давайте проголосуем за возможность выкидывать мусор в окно. За разрешение пить, курить и материться в общественных местах. За парковку на газонах и детских площадках. За легализацию наркотиков. За отмену возрастных ограничений на покупку сигарет и спиртного. Ну тут бесконечные возможности открываются для голосований. Зато наступит необычная и интересная жизнь. А что, за необычное время можно голосовать, а за неправильную жизнь нельзя? Главное, чтобы всенОродно и точка!
abaika95:
Давайте всенородно голосовать как сделали это в аномальном Волгограде и хотят сделать в Чувашии,точка.
Давайте всенородно голосовать как сделали это в аномальном Волгограде и хотят сделать в Чувашии,точка.
Ну раз уж теперь будем голосовать по всем вопросам отступления от нормы, то давайте проголосуем за возможность выкидывать мусор в окно. За разрешение пить, курить и материться в общественных местах. За парковку на газонах и детских площадках. За легализацию наркотиков. За отмену возрастных ограничений на покупку сигарет и спиртного. Ну тут бесконечные возможности открываются для голосований. Зато наступит необычная и интересная жизнь. А что, за необычное время можно голосовать, а за неправильную жизнь нельзя? Главное, чтобы всенОродно и точка!
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 507
Аномальная область
Отправлено: 09.03.21 - 15:31
Цитата:
Я тоже в шоке. Как можно голосовать за очевидную вещь?? Уверенно катимся под горочку и превращаемся в бараностан.
Маркс:
голосовать по всем вопросам отступления от нормы
голосовать по всем вопросам отступления от нормы
Я тоже в шоке. Как можно голосовать за очевидную вещь?? Уверенно катимся под горочку и превращаемся в бараностан.
Аномальная область
Отправлено: 09.03.21 - 15:38
Цитата:
Да так вообще-то и делаются дела в обществе
Когда ты будешь выкидывать мусор в окно то твои соседи,соберутся проголосуют,и выберут вариант настучать тебе по башке)
Цитата:
Сабыржан
В России голосуют за перевод времени и никто свою страну при этом не называет Козластаном
А ты подозрительно постояно пытаешься навешать ярлык на государство в котором живёшь
Какие-то комплексы у тебя с ним связаны?
Расскажи
Маркс:
Ну раз уж теперь будем голосовать по всем вопросам отступления от нормы, то давайте проголосуем за возможность
Ну раз уж теперь будем голосовать по всем вопросам отступления от нормы, то давайте проголосуем за возможность
Да так вообще-то и делаются дела в обществе
Когда ты будешь выкидывать мусор в окно то твои соседи,соберутся проголосуют,и выберут вариант настучать тебе по башке)
Цитата:
Сабыр:
Я тоже в шоке. Как можно голосовать за очевидную вещь?? Уверенно катимся под горочку и превращаемся в бараностан
Я тоже в шоке. Как можно голосовать за очевидную вещь?? Уверенно катимся под горочку и превращаемся в бараностан
Сабыржан
В России голосуют за перевод времени и никто свою страну при этом не называет Козластаном
А ты подозрительно постояно пытаешься навешать ярлык на государство в котором живёшь
Какие-то комплексы у тебя с ним связаны?
Расскажи
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11253
Аномальная область
Отправлено: 09.03.21 - 15:39
Цитата:
согласен.
типа 2*2=4,
кто за , кто против .
(хотя доказывают что и 5, и 6)
[Исправлено: alex_60, 09.03.2021 - 15:41]
Сабыр:
Как можно голосовать за очевидную вещь??
Как можно голосовать за очевидную вещь??
согласен.
типа 2*2=4,
кто за , кто против .
(хотя доказывают что и 5, и 6)
[Исправлено: alex_60, 09.03.2021 - 15:41]
Аномальная область
Отправлено: 09.03.21 - 16:30
Цитата:
Вообще-то, в правильном обществе существуют различные нормы, начиная от санитарных и кончая этическими. Давайте начнем обсуждать и менять их в угоду текущему моменту. Но тут alex_60 прав, что обсуждения времени больше похоже на обсуждение формулы, чем на дискуссию об эфемерных социальных нормах.
abaika95:
Да так вообще-то и делаются дела в обществе
Да так вообще-то и делаются дела в обществе
Вообще-то, в правильном обществе существуют различные нормы, начиная от санитарных и кончая этическими. Давайте начнем обсуждать и менять их в угоду текущему моменту. Но тут alex_60 прав, что обсуждения времени больше похоже на обсуждение формулы, чем на дискуссию об эфемерных социальных нормах.
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