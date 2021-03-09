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≡ Аномальная область
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41082
Аномальная область
Отправлено: 09.03.21 - 13:34
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А может быть противники перевода правы, что костанайцы - особенные люди, прилетевшие с другой планеты, на которой тени не исчезали в полдень и Золушка имела двухчасовую фору, чтобы спокойно свалить с бала в полночь, не потеряв туфельку и не шокируя почтеннейшую публику своим неприглядным видом, тыквой и разбегающимися грызунами?
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Н
§ Николаич I
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.11.19
Сообщений:
79
Re: Аномальная область
Отправлено: 09.03.21 - 13:34
#1
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А может быть не стоит маяться дурью и жить как жили все эти годы. Людям заняться совсем нечем?
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1105
Re: Аномальная область
Отправлено: 09.03.21 - 13:53
#2
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Цитата:
Николаич I:
А может быть не стоит маяться дурью и жить как жили все эти годы.

А может стоит навести порядок и не маяться дурью, живя в неправильном времени?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7201
Re: Аномальная область
Отправлено: 09.03.21 - 14:51
#3
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Нагородил то нагородил воздушных замков
"Аномальность" "дураки" "золушки"
Когда как надо было написать просто
Хотим перевода?
Давайте всенородно голосовать как сделали это в аномальном Волгограде и хотят сделать в Чувашии,точка.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1105
Аномальная область
Отправлено: 09.03.21 - 15:13
#4
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Цитата:
abaika95:
Давайте всенородно голосовать как сделали это в аномальном Волгограде и хотят сделать в Чувашии,точка.

Ну раз уж теперь будем голосовать по всем вопросам отступления от нормы, то давайте проголосуем за возможность выкидывать мусор в окно. За разрешение пить, курить и материться в общественных местах. За парковку на газонах и детских площадках. За легализацию наркотиков. За отмену возрастных ограничений на покупку сигарет и спиртного. Ну тут бесконечные возможности открываются для голосований. Зато наступит необычная и интересная жизнь. А что, за необычное время можно голосовать, а за неправильную жизнь нельзя? Главное, чтобы всенОродно и точка!
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
507
Аномальная область
Отправлено: 09.03.21 - 15:31
#5
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Цитата:
Маркс:
голосовать по всем вопросам отступления от нормы

Я тоже в шоке. Как можно голосовать за очевидную вещь?? Уверенно катимся под горочку и превращаемся в бараностан.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7201
Аномальная область
Отправлено: 09.03.21 - 15:38
#6
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Цитата:
Маркс:
Ну раз уж теперь будем голосовать по всем вопросам отступления от нормы, то давайте проголосуем за возможность

Да так вообще-то и делаются дела в обществе
Когда ты будешь выкидывать мусор в окно то твои соседи,соберутся проголосуют,и выберут вариант настучать тебе по башке)
Цитата:
Сабыр:
Я тоже в шоке. Как можно голосовать за очевидную вещь?? Уверенно катимся под горочку и превращаемся в бараностан

Сабыржан
В России голосуют за перевод времени и никто свою страну при этом не называет Козластаном
А ты подозрительно постояно пытаешься навешать ярлык на государство в котором живёшь
Какие-то комплексы у тебя с ним связаны?
Расскажи
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11253
Аномальная область
Отправлено: 09.03.21 - 15:39
#7
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Цитата:
Сабыр:
Как можно голосовать за очевидную вещь??


согласен.
типа 2*2=4,
кто за , кто против .
(хотя доказывают что и 5, и 6)

[Исправлено: alex_60, 09.03.2021 - 15:41]
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1105
Аномальная область
Отправлено: 09.03.21 - 16:30
#8
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Цитата:
abaika95:
Да так вообще-то и делаются дела в обществе

Вообще-то, в правильном обществе существуют различные нормы, начиная от санитарных и кончая этическими. Давайте начнем обсуждать и менять их в угоду текущему моменту. Но тут alex_60 прав, что обсуждения времени больше похоже на обсуждение формулы, чем на дискуссию об эфемерных социальных нормах.
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