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≡ Областной общественный совет и депутаты облмаслихата 10...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41082
Областной общественный совет и депутаты облмаслихата 10...
Отправлено: 04.03.21 - 10:11
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Областной общественный совет и депутаты облмаслихата 10 марта проведут общественные слушания по вопросу «О переводе времени Костанайской области в географический пояс UTC+5». Планируете ли вы принять в них участие?
Результаты опроса

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1703
Re: Областной общественный совет и депутаты облмаслихата 10...
Отправлено: 09.03.21 - 15:21
#45
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Цитата:
peshexod:
на что будут опираться недавно выбранные


К козе не надо ходить: на мнение вышестоящих.

Цитата:
Victor Yang:
Хоть бы по одному вопросу они опубликовали полярные мнения.


Надо "НГ" дать слово Князеву Б.П. - признанного авторитета среди директоров совхозов, гуру костанайской агрономии.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7201
Областной общественный совет и депутаты облмаслихата 10...
Отправлено: 09.03.21 - 15:42
#46
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Цитата:
ACROS:
Надо "НГ" дать слово Князеву Б.П. - признанного авторитета среди директоров совхозов, гуру костанайской агрономии.

Ненадо
Он против перевода вроде бы выступал
Я не хочу чтобы тут его облил грязью наш актив "профессоров" не представляющих из себя ничего)
Профайл
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