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≡ Областной общественный совет и депутаты облмаслихата 10...
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41077
Областной общественный совет и депутаты облмаслихата 10...
Отправлено: 04.03.21 - 10:11
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Областной общественный совет и депутаты облмаслихата 10 марта проведут общественные слушания по вопросу «О переводе времени Костанайской области в географический пояс UTC+5». Планируете ли вы принять в них участие?
Результаты опроса

a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11244
Re: Областной общественный совет и депутаты облмаслихата 10...
Отправлено: 08.03.21 - 13:12
#30
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Цитата:
Нурбанчик:
лазейку нашли в "накрутке" голосов


да тут все просто чтобы голосовать не обязательна регистрация на форуме. динамический Id, голосуем, отключение от сети, включение, снова голосуем.
и так много раз.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21311
Областной общественный совет и депутаты облмаслихата 10...
Отправлено: 08.03.21 - 17:56
#31
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Цитата:
Нурбанчик:
лазейку нашли в "накрутке" голосов

Я тоже, так - подумал... :-o
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7278
Re: Областной общественный совет и депутаты облмаслихата 10...
Отправлено: 08.03.21 - 23:00
#32
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Цитата:
Нурбанчик:
акиматовские основательно готовятся к 10 марта, даже в СМИ все подчищают

не то слово... Ленинский путь заказными статейками так и сыплет.Все подряд кому не лень...но лишь бы было мнение ПРОТИВ возврата. И ни одного ЗА ... А может сми должно объективно и всесторонне давать высказаться? Хотя это же ленинский путь... прикормыши.
Другие прикормыши в одном из районов указывают какие протоколы должны сдать коллективы трудящихся в акимат после проведения общего собрания. И настоятельно рекомендуют, чтобы коллектив был ПРОТИВ нашего природного времени... даже переписать протокол просили.
Каковы методы акимата и партии?
А с ними, я уверен, дело провальное для здравомыслящих людей, болеющих за здоровье детей в первую очередь.
Я то, по наивности своей и вере в лучшее, подумал...ну вот, дело с мертвой точки сдвинулось. Акимат звонил в Кызылорду, узнавал, как вся процедура была... Ну вот, наконец-то появился интерес, понять суть проблемы, дать людям возможность сказать свое мнение... Да есть разделение мнений...
Но это было бы честно по крайней мере... Но когда по прежнему ложь, подтасовки и административный ресурс в ходу, то о каком доверии к власти может идти речь.
Я одного не пойму, почему главному временщику мешает возврат к нашему времени. Пусть хотя бы в ленинском пути он озвучит свою ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ позицию... не прикрываясь прикормышами.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13735
Областной общественный совет и депутаты облмаслихата 10...
Отправлено: 08.03.21 - 23:52
#33
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Цитата:
yudjin:
енинский путь заказными статейками так и сыплет.

Сейчас почитал - директор лавки по продаже лакокрасочных и скобяных изделий и неизвестный общественник из Кызылорды. Но, видимо, не настолько это сильно надо - комментариев нет. Когда действительно надо - там десятки их в поддержку.
Боюсь, что не получится.

[Исправлено: Victor Yang, 08.03.2021 - 23:54]
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21311
Re: Областной общественный совет и депутаты облмаслихата 10...
Отправлено: 09.03.21 - 00:12
#34
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Почти - уровняли, 1 и 2 пункты.
Сразу стало - понятно... :-o
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