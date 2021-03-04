Отправлено: - 11:50

yudjin:

не то слово... Ленинский путь заказными статейками так и сыплет.Все подряд кому не лень...но лишь бы было мнение ПРОТИВ возврата. И ни одного ЗА .

yudjin:

Я одного не пойму, почему главному временщику мешает возврат к нашему времени

Victor Yang:

Сейчас почитал - директор лавки по продаже лакокрасочных и скобяных изделий и неизвестный общественник из Кызылорды

drakon:

Почти - уровняли, 1 и 2 пункты. Сразу стало - понятно.

Цитата:А тут на НГ были материалы против перевода?) Что то не помню) в основном ЗА все материалыЦитата:До Юджина так и не доходит что это позиция центра а не акимчиков на местахУже в столице активисты и суд проиграли а Юджин до сих пор воюют против "временщика" который тут уже 6 год временит)Цитата:У них какие-то некомпетентные директора лавок и неизвестные общественники из КызылордыА У нас то у нас!! Владелица лавки по продаже лекарств и всем известный общественник с мировым именем из Кызылорды))Цитата:Сразу стало понятно что и "те" и "эти" начали крутить