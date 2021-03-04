Областной общественный совет и депутаты облмаслихата 10...
Отправлено: 04.03.21 - 10:11
Областной общественный совет и депутаты облмаслихата 10 марта проведут общественные слушания по вопросу «О переводе времени Костанайской области в географический пояс UTC+5». Планируете ли вы принять в них участие? Результаты опроса
Нурбанчик: акиматовские основательно готовятся к 10 марта, даже в СМИ все подчищают
не то слово... Ленинский путь заказными статейками так и сыплет.Все подряд кому не лень...но лишь бы было мнение ПРОТИВ возврата. И ни одного ЗА ... А может сми должно объективно и всесторонне давать высказаться? Хотя это же ленинский путь... прикормыши. Другие прикормыши в одном из районов указывают какие протоколы должны сдать коллективы трудящихся в акимат после проведения общего собрания. И настоятельно рекомендуют, чтобы коллектив был ПРОТИВ нашего природного времени... даже переписать протокол просили. Каковы методы акимата и партии? А с ними, я уверен, дело провальное для здравомыслящих людей, болеющих за здоровье детей в первую очередь. Я то, по наивности своей и вере в лучшее, подумал...ну вот, дело с мертвой точки сдвинулось. Акимат звонил в Кызылорду, узнавал, как вся процедура была... Ну вот, наконец-то появился интерес, понять суть проблемы, дать людям возможность сказать свое мнение... Да есть разделение мнений... Но это было бы честно по крайней мере... Но когда по прежнему ложь, подтасовки и административный ресурс в ходу, то о каком доверии к власти может идти речь. Я одного не пойму, почему главному временщику мешает возврат к нашему времени. Пусть хотя бы в ленинском пути он озвучит свою ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ позицию... не прикрываясь прикормышами.
yudjin: енинский путь заказными статейками так и сыплет.
Сейчас почитал - директор лавки по продаже лакокрасочных и скобяных изделий и неизвестный общественник из Кызылорды. Но, видимо, не настолько это сильно надо - комментариев нет. Когда действительно надо - там десятки их в поддержку. Боюсь, что не получится.
yudjin: не то слово... Ленинский путь заказными статейками так и сыплет.Все подряд кому не лень...но лишь бы было мнение ПРОТИВ возврата. И ни одного ЗА .
А тут на НГ были материалы против перевода?) Что то не помню) в основном ЗА все материалы Цитата:
yudjin: Я одного не пойму, почему главному временщику мешает возврат к нашему времени
До Юджина так и не доходит что это позиция центра а не акимчиков на местах Уже в столице активисты и суд проиграли а Юджин до сих пор воюют против "временщика" который тут уже 6 год временит) Цитата:
Victor Yang: Сейчас почитал - директор лавки по продаже лакокрасочных и скобяных изделий и неизвестный общественник из Кызылорды
У них какие-то некомпетентные директора лавок и неизвестные общественники из Кызылорды А У нас то у нас!! Владелица лавки по продаже лекарств и всем известный общественник с мировым именем из Кызылорды))Цитата:
drakon: Почти - уровняли, 1 и 2 пункты. Сразу стало - понятно.
Сразу стало понятно что и "те" и "эти" начали крутить
yudjin: Память девичья? Вот типа прохфессор Абиль курам наспех статейку пропихнул.
Типа профессор?) Курам на смех?) Ну смейся тогда А так да Объективность на НГ зашкаливает 1 статья Абиля в 19 году И 100500 твоих статеек,Ведлеровских и Денисовских только за 20ый Ленинскому пути есть к чему стремится) Цитата:
yudjin: Ну что же ты, Заканыч в своем духе перевираешь-то... суда еще не было.
Суда небыло потомучто его эпично слили И дальше сольют) А ты дальше сиди и воюй против Архимеда, против АП то не потянешь наверно?)
abaika95: У них какие-то некомпетентные директора лавок и неизвестные общественники из Кызылорды А У нас то у нас!! Владелица лавки по продаже лекарств и всем известный общественник с мировым именем из Кызылорды))
У нас ОТДЕЛЬНЫЕ статьи этими гражданами не пишутся. Мы высказываем своё мнение на форуме, среди всех остальных мнений и идёт обсуждение. А вообще, как для СМИ, поступки Ленинского Пути довольно низки - явный перекос в сторону одного мнения. Хоть бы по одному вопросу они опубликовали полярные мнения.
Вот и свежая "статья" там вышла. Типа, нас не беспокоит. Ну не беспокоит - может, потому что не знаете как можно по-другому?
Вообще, все изменения могут делать активное меньшинство. И если бы Ленинский Путь не будоражил пассивных жителей - всё бы получилось. А так, конечно, вряд ли. И, по сути, "мне всё равно" превращается в "я против".
Интересное кино: Обратите внимание, за возвращение природного времени 616 голосов, против 821. Логика подсказывает, если человек согласен с положением вещей, то и активности от него не ждите, а вот если требует перемен, то он и проголосует. Подозреваю 821 голос сдирижирован. Я сам один из тех кому было без разницы, но вот теперь из противности проголосовал за возврат. Посмотрим на что будут опираться недавно выбранные депутаты.
yudjin: да не выкручивайся ты... поймали на очередном вранье.
Не врал а ошибся,признаю Не слежу как ты за всеми перепетиями жизни Ведлер и Денисова Суд по факту дал отворот поворот активистам,живи теперь с этим,плачь и сстрадай) Цитата:
Victor Yang: У нас ОТДЕЛЬНЫЕ статьи этими гражданами не пишутся.
А каким образом Нурхожаев и Ведлер тут выступают тогда?) А имеешь ввиду все чужими руками делается, как с теми блогерами из Алматы которым активисты судя по всему хорошо заплатили за приезд и поднятия вопроса по переводу времени?) Цитата:
Victor Yang: А вообще, как для СМИ, поступки Ленинского Пути довольно низки - явный перекос в сторону одного мнения. Хоть бы по одному вопросу они опубликовали полярные мнения.
Тоже самое на НГ Кроме статьи Абеля 2 летней давности нет тут материалов противников перевода Это норм? Цитата:
Victor Yang: Вообще, все изменения могут делать активное меньшинство. И если бы Ленинский Путь не будоражил пассивных жителей - всё бы получилось. А так, конечно, вряд ли. И, по сути, "мне всё равно" превращается в "я против".
А я не хочу к примеру чтобы активное меньшинство решало за меня что мне делать,и как жить? Активное меньшинство во власти в 2004 поменяло у нас время все молчали Сейчас активное меньшинство пенсионеров хочет нас ввергнуть в эксперимент и вернуть нам только 1 час из 2
peshexod: Обратите внимание, за возвращение природного времени 616 голосов, против 821. Логика подсказывает, если человек согласен с положением вещей, то и активности от него не ждите, а вот если требует перемен, то он и проголосует. Подозреваю 821 голос сдирижирован. Я сам один из тех кому было без разницы, но вот теперь из противности проголосовал за возврат. Посмотрим на что будут опираться недавно выбранные депутаты.
Интересная логика Очень двуличная причем) Из серии: У нас разведка у них шпионаж У нас революционеры у них террористы Логика тут такая Большинство людей всегда согласно с положением вещей Но когда вопрос поднимается что-то наперекор то тут люди начинают включать активность Многим не нравится нынешнее время поэтому они голосуют Другим многим не нравится что хотят поменять это время и они тоже голосуют Хотя судя по "активности" то вполне видно что и "Зашники" и "противники" начали мухлевать по всей видимости
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