Причиной выстрела из ружья стали угрозы в соцсети - полиция прокомментировала аудиозапись
Отправлено: 08.03.21 - 17:37
Подписчики "НГ" прислали аудиозапись сообщения из чата в соцсети "Одноклассники", адресованной сотруднику полиции, который ночью 8 марта застрелил своего знакомого. Мы попросили пресс-службу ДП прокомментировать эту запись. Читать новость
ACROS: Значит , причина вражды и ненависти была ещё оттуда, со школы - детские обиды - они самые "незаживающие" и злопамятные. Она была заглушена, тлела потихоньку. Созрел повод - и вот вырвалось всё наружу.
Да не факт. Больше 20 лет обиду таить - это как-то совсем. Зацепились, видимо. Один сидевший, другой в полиции работает - вот и классовая вражда. У нас класс не был особо дружным - и никаких общих чатов не имеем. Бывает, общаемся изредка с парой-тройкой одноклассниц и всё. Одна даже тут есть)).
Конечно во всём будет разбираться следствие. Пока что с видимости всяких аудиосообщений и реальных действий я думаю так: мент решил гопника...решил совсем... Гопник думал, что толпа поможет, мент крышей должности заручился. В итоге подруга гопника не получила поздравлений (если была)), от слова "совсем", а мент вчера уволится) так обычно у нас и происходит
Раз угрожал и говорил "у нас стволы", и приехал на разборки и тем более уже был осужденным, это явная угроза жизни! В Америке такому упырю в шесть секунд помазали бы лоб зелёнкой и ликвидировали без суда и следствия.
Может, стоить РАЗРЕШИТЬ населению ( по опыту цивилизованных стран и на основе передового опыта - так по крайней мере всегда заявляет наше правительство, когда хочет ЧТО ТО провернуть) ХРАНЕНИЕ и ПРИМЕНЕНИЕ огнестрельного оружия при попытке НЕЗАКОННОГО проникновения в частные владения и УГРОЗЕ жизни человека и его близких.
Спору нет, аргументы под дулом весомее, а оппоненты сговорчивее. Согласитесь, полисмен не хотел его убивать и портить свою карьеру, однако иногда другая сторона переходят границу, что однажды я случайно проломил череп одному негодяю который любил вздремнуть понарошку возле холодильной лари с тем чтоб окорочки у меня тырить...
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