Отправлено: - 23:00

Нурбанчик:

акиматовские основательно готовятся к 10 марта, даже в СМИ все подчищают

Цитата:не то слово... Ленинский путь заказными статейками так и сыплет.Все подряд кому не лень...но лишь бы было мнение ПРОТИВ возврата. И ни одного ЗА ... А может сми должно объективно и всесторонне давать высказаться? Хотя это же ленинский путь... прикормыши.Другие прикормыши в одном из районов указывают какие протоколы должны сдать коллективы трудящихся в акимат после проведения общего собрания. И настоятельно рекомендуют, чтобы коллектив был ПРОТИВ нашего природного времени... даже переписать протокол просили.Каковы методы акимата и партии?А с ними, я уверен, дело провальное для здравомыслящих людей, болеющих за здоровье детей в первую очередь.Я то, по наивности своей и вере в лучшее, подумал...ну вот, дело с мертвой точки сдвинулось. Акимат звонил в Кызылорду, узнавал, как вся процедура была... Ну вот, наконец-то появился интерес, понять суть проблемы, дать людям возможность сказать свое мнение... Да есть разделение мнений...Но это было бы честно по крайней мере... Но когда по прежнему ложь, подтасовки и административный ресурс в ходу, то о каком доверии к власти может идти речь.Я одного не пойму, почему главному временщику мешает возврат к нашему времени. Пусть хотя бы в ленинском пути он озвучит свою ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ позицию... не прикрываясь прикормышами.