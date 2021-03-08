Отправлено: - 23:18

ACROS:

Значит , причина вражды и ненависти была ещё оттуда, со школы - детские обиды - они самые "незаживающие" и злопамятные. Она была заглушена, тлела потихоньку. Созрел повод - и вот вырвалось всё наружу.

Цитата:Да не факт. Больше 20 лет обиду таить - это как-то совсем. Зацепились, видимо. Один сидевший, другой в полиции работает - вот и классовая вражда. У нас класс не был особо дружным - и никаких общих чатов не имеем. Бывает, общаемся изредка с парой-тройкой одноклассниц и всё. Одна даже тут есть)).