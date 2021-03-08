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≡ Причиной выстрела из ружья стали угрозы в соцсети - полиция прокомментировала аудиозапись
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41077
Причиной выстрела из ружья стали угрозы в соцсети - полиция прокомментировала аудиозапись
Отправлено: 08.03.21 - 17:37
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Подписчики "НГ" прислали аудиозапись сообщения из чата в соцсети "Одноклассники", адресованной сотруднику полиции, который ночью 8 марта застрелил своего знакомого. Мы попросили пресс-службу ДП прокомментировать эту запись.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6524
Причиной выстрела из ружья стали угрозы в соцсети - полиция прокомментировала аудиозапись
Отправлено: 08.03.21 - 22:46
#15
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Информация к размышлению
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6524
Причиной выстрела из ружья стали угрозы в соцсети - полиция прокомментировала аудиозапись
Отправлено: 08.03.21 - 22:50
#16
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Цитата:
Victor Yang:
Одноклассники, похоже, в 90-х застряли

Ну не "одноклассники", другие соц. сети нашлись бы.
Это вообще общая проблема всех стран. Никогда не знаешь откуда "выстрелит", а неадекватов везде хватает.
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13735
Причиной выстрела из ружья стали угрозы в соцсети - полиция прокомментировала аудиозапись
Отправлено: 08.03.21 - 22:53
#17
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Цитата:
elektron:
Ну не "одноклассники", другие соц. сети нашлись бы.

Соц.сеть ни причем - убитый и убийца были одноклассниками:
Цитата:
Между двумя одноклассниками произошел конфликт

Источник:


[Исправлено: Victor Yang, 08.03.2021 - 22:55]
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6524
Причиной выстрела из ружья стали угрозы в соцсети - полиция прокомментировала аудиозапись
Отправлено: 08.03.21 - 22:57
#18
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Цитата:
Victor Yang:
убитый и убийца были одноклассниками:

может быть, но
Цитата:
NG.kz:
Подписчики "НГ" прислали аудиозапись сообщения из чата в соцсети "Одноклассники", адресованной сотруднику полиции, который ночью 8 марта застрелил своего знакомого.

Я и подумал, про соц. сети.

[Исправлено: elektron, 08.03.2021 - 18:02]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1700
Re: Причиной выстрела из ружья стали угрозы в соцсети - полиция...
Отправлено: 08.03.21 - 22:58
#19
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Цитата:
Victor Yang:
убитый и убийца были одноклассниками.


Значит , причина вражды и ненависти была ещё оттуда, со школы - детские обиды - они самые "незаживающие" и злопамятные. Она была заглушена, тлела потихоньку. Созрел повод - и вот вырвалось всё наружу.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13735
Причиной выстрела из ружья стали угрозы в соцсети - полиция прокомментировала аудиозапись
Отправлено: 08.03.21 - 23:18
#20
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Цитата:
ACROS:
Значит , причина вражды и ненависти была ещё оттуда, со школы - детские обиды - они самые "незаживающие" и злопамятные. Она была заглушена, тлела потихоньку. Созрел повод - и вот вырвалось всё наружу.

Да не факт. Больше 20 лет обиду таить - это как-то совсем. Зацепились, видимо. Один сидевший, другой в полиции работает - вот и классовая вражда. У нас класс не был особо дружным - и никаких общих чатов не имеем. Бывает, общаемся изредка с парой-тройкой одноклассниц и всё. Одна даже тут есть)).
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berdan
§ berdan
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.01.08
Сообщений:
77
Re: Причиной выстрела из ружья стали угрозы в соцсети - полиция...
Отправлено: 09.03.21 - 00:05
#21
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Конечно во всём будет разбираться следствие. Пока что с видимости всяких аудиосообщений и реальных действий я думаю так: мент решил гопника...решил совсем... Гопник думал, что толпа поможет, мент крышей должности заручился. В итоге подруга гопника не получила поздравлений (если была)), от слова "совсем", а мент вчера уволится) так обычно у нас и происходит
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13735
Причиной выстрела из ружья стали угрозы в соцсети - полиция прокомментировала аудиозапись
Отправлено: 09.03.21 - 00:29
#22
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Цитата:
berdan:
Гопник думал, что толпа поможет

Да какая толпа? Понты одни были - хотел испугать. Потом с приятелем выпивали, история всплыла и на пьяную голову решили "разобраться".
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