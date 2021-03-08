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≡ Как будут учиться школьники в Костанае во вторник, 9 марта
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41077
Как будут учиться школьники в Костанае во вторник, 9 марта
Отправлено: 08.03.21 - 20:50
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В связи с погодными условиями, усилением ветра, 9 марта учащиеся первой смены переводятся на дистанционный режим обучения. Об этом сегодня, 8 марта, сообщили в отделе образования акимата Костаная.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21309
Re: Как будут учиться школьники в Костанае во вторник, 9 марта
Отправлено: 08.03.21 - 20:50
#1
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10 лет - ходил в школу.
И никого из нашего класса,
ветром, никуда - не унесло.
А мы в деревне - учились.
И наш дом, стоял на краю
деревни... :lol: :oops:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1698
Re: Как будут учиться школьники в Костанае во вторник, 9 марта
Отправлено: 08.03.21 - 21:23
#2
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Цитата:
drakon:
никуда - не унесло.


Тоже удивляюсь нынешним властям: чуть мороз, ветер - отменяют занятия в школе; ограничивают работу автобусов до шести вечера.
Какие то тепличные условия, или тут что то другое.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21309
Как будут учиться школьники в Костанае во вторник, 9 марта
Отправлено: 08.03.21 - 21:26
#3
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Цитата:
ACROS:
или тут что то другое.

Да ввели бы уже, дистанционное,
обучение, навсегда... :lol: ;-)
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2242
Как будут учиться школьники в Костанае во вторник, 9 марта
Отправлено: 08.03.21 - 21:31
#4
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Цитата:
drakon:
И никого из нашего класса, ветром, никуда - не унесло.

Как я это понимаю... У нас школа была метров 300 от поселка. (Строили совхоз на вырост).В буран мы брали каждый по 5 младшеклассников и вели их из школы через этот пустырь в поселок. За руки друг друга держали, когда шли, чтобы никто не потерялся. Не видно не зги.Теперь есть что вспомнить. Особенно сугробы, закрывающие крышу спортзала. :-o
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