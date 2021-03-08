Отправлено: - 21:31

drakon:

И никого из нашего класса, ветром, никуда - не унесло.

Цитата:Как я это понимаю... У нас школа была метров 300 от поселка. (Строили совхоз на вырост).В буран мы брали каждый по 5 младшеклассников и вели их из школы через этот пустырь в поселок. За руки друг друга держали, когда шли, чтобы никто не потерялся. Не видно не зги.Теперь есть что вспомнить. Особенно сугробы, закрывающие крышу спортзала.