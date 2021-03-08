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≡ Причиной выстрела из ружья стали угрозы в соцсети - полиция прокомментировала аудиозапись
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41077
Причиной выстрела из ружья стали угрозы в соцсети - полиция прокомментировала аудиозапись
Отправлено: 08.03.21 - 17:37
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Подписчики "НГ" прислали аудиозапись сообщения из чата в соцсети "Одноклассники", адресованной сотруднику полиции, который ночью 8 марта застрелил своего знакомого. Мы попросили пресс-службу ДП прокомментировать эту запись.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1698
Re: Причиной выстрела из ружья стали угрозы в соцсети - полиция...
Отправлено: 08.03.21 - 17:37
#1
Комментарий удален модератором.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2242
Re: Причиной выстрела из ружья стали угрозы в соцсети - полиция...
Отправлено: 08.03.21 - 17:50
#2
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Акрос, хоть и удалили твой пост, но я с тобой согласен.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21309
Re: Причиной выстрела из ружья стали угрозы в соцсети - полиция...
Отправлено: 08.03.21 - 18:13
#3
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Самое бОльшее, что тут может - быть,
Превышение предела, необходимой обороны... :lol: :-o
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
448
Причиной выстрела из ружья стали угрозы в соцсети - полиция прокомментировала аудиозапись
Отправлено: 08.03.21 - 18:53
#4
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Когда уж мой дом станет моей крепостью , которую я буду вправе защищать ?

[Исправлено: Я, 08.03.2021 - 18:56]
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21309
Причиной выстрела из ружья стали угрозы в соцсети - полиция прокомментировала аудиозапись
Отправлено: 08.03.21 - 18:57
#5
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Цитата:
Я:
которую я буду вправе защищать ?

Любой ценой... :-o
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
448
Причиной выстрела из ружья стали угрозы в соцсети - полиция прокомментировала аудиозапись
Отправлено: 08.03.21 - 20:04
#6
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Цитата:
drakon:
ценой.

Нет . Только заставляя читать ваши коменты .
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
149
Причиной выстрела из ружья стали угрозы в соцсети - полиция прокомментировала аудиозапись
Отправлено: 08.03.21 - 20:08
#7
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Была угроза жизни и здоровью сотрудника. Моё мнение полицейский принял единственное правильное решение!///

[Исправлено: Iney, 08.03.2021 - 21:33]
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
448
Re: Причиной выстрела из ружья стали угрозы в соцсети - полиция...
Отправлено: 08.03.21 - 20:28
#8
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– По рации таксисты сообщали друг другу, что в райне 04:00 в городе произошло убийство. Из дробовика застрелен молодой человек. Было слышно пять выстрелов. Они же рассказали, что парень бежал со стороны ночного клуба “Вест”, его догнал другой человек в районе горотдела, – говорит Кадырхан Утин.
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L
§ Lamka
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.02.13
Сообщений:
328
Re: Причиной выстрела из ружья стали угрозы в соцсети - полиция...
Отправлено: 08.03.21 - 21:22
#9
Комментарий удален модератором.
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