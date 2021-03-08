Re: Причиной выстрела из ружья стали угрозы в соцсети - полиция...

Отправлено: - 20:28

– По рации таксисты сообщали друг другу, что в райне 04:00 в городе произошло убийство. Из дробовика застрелен молодой человек. Было слышно пять выстрелов. Они же рассказали, что парень бежал со стороны ночного клуба “Вест”, его догнал другой человек в районе горотдела, – говорит Кадырхан Утин.