Охота за "шестеркой" - Что происходит на одной из улиц Рудного?

Отправлено: - 16:57

5 марта автор сделал свой пост в Одноклассниках. В тот же день прислал статью нам. Но проверил я ее только сегодня, к сожалению, потому что способы коммуникации с гражданскими журналистами мы еще недостаточно отработали. Мне показалась статья интересной, поэтому и выдал ее после поста в Одноклассниках.