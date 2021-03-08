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≡ Охота за "шестеркой" - Что происходит на одной из улиц Рудного?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41075
Охота за "шестеркой" - Что происходит на одной из улиц Рудного?
Отправлено: 08.03.21 - 16:27
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Череда случившихся друг за другом событий заставляет задуматься о том, что случайности не случайны. 3 марта в автобус № 6 сзади въехала легковушка. Авария случилась на ул. Топоркова. А 5 марта, буквально в 200 м от этого места, новое столкновение.
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4524
Re: Охота за "шестеркой" - Что происходит на одной из...
Отправлено: 08.03.21 - 16:27
#1
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Сей материал я уже читал неделю назад на сайте центра защиты потребителей Рудного.
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
668
Охота за "шестеркой" - Что происходит на одной из улиц Рудного?
Отправлено: 08.03.21 - 16:57
#2
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5 марта автор сделал свой пост в Одноклассниках. В тот же день прислал статью нам. Но проверил я ее только сегодня, к сожалению, потому что способы коммуникации с гражданскими журналистами мы еще недостаточно отработали. Мне показалась статья интересной, поэтому и выдал ее после поста в Одноклассниках.
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