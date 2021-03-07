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≡ "Астана" наиграла на гол" - Тренер и футболисты "Тобола" высказались о победе в финале Суперкуба
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41074
"Астана" наиграла на гол" - Тренер и футболисты "Тобола" высказались о победе в финале Суперкуба
Отправлено: 07.03.21 - 22:56
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Команда заслужила эту победу и трофей, считает главный тренер костанайской команды Григорий БАБАЯН. Мнение наставника "Тобола" о прошедшем накануне матче с "Астаной" опубликовала пресс-служба костанайского клуба на своем сайте.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
148
Re: "Астана" наиграла на гол" - Тренер и...
Отправлено: 07.03.21 - 22:56
#1
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Надо ещё немного снизить зарплату футболистам...может тогда Кубок УЕФА Тобол привезёт в Костанай? А если вообще отказаться от выплат то и Лигу Чемпионов одолеют
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