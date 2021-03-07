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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21301
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.03.21 - 18:59
#5251
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Цитата:
alex_60:
что с тобой, не заболел?

Да вроде, здоров... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11234
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.03.21 - 19:08
#5252
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Цитата:
drakon:
Да вроде, здоров..


хорошо тогда. а то думаю гору ножек куриных пожарил, да сьел все сразу.
Профайл
drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21301
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.03.21 - 19:13
#5253
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Цитата:
alex_60:
да сьел все сразу.

Ты, что не понял?
Что Марк Твен - сказал?... :lol: ;-)
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