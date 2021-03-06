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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 350 из 350«1...348349350
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Куратор темы: drakon
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3222
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.03.21 - 15:11
#5236
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Цитата:
alex_60:
дешевизеой

--Новый сорт цветов ?
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21298
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.03.21 - 15:29
#5237
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Цитата:
Гога:
-Новый сорт цветов ?

Вот купил, сейчас в магазине, по дешёвке.

Тюльпаны 10 шт. за 1.99.
Нарциссы 20 шт. за 1.18.
Дешевле - небыло... :lol: :oops: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11231
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.03.21 - 16:06
#5238
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Цитата:
drakon:
Тюльпаны 10 шт. за 1.99. Нарциссы 20 шт. за 1.18.


на продажу?
8 марта будешь поштучно продавать в деревне?
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21298
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.03.21 - 16:15
#5239
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Цитата:
alex_60:
8 марта будешь поштучно продавать в деревне?

Магазины все будут - работать.
Выходного дня - нет.
И про праздник, редко из немцев,
кто-то - знает... :lol: ;-) :oops:
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11231
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.03.21 - 16:20
#5240
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Цитата:
drakon:
кто-то - знает.


да все русскоязычные немцы
испарились. один ты остался.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21298
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.03.21 - 16:28
#5241
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Цитата:
alex_60:
испарились. один ты остался.

Некоторые - переехали в город,
другие города и деревни.
Можно сказать, я один тут -
остался. А я то с Русскоязычными,
особенно и не - дружил... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11231
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.03.21 - 16:33
#5242
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Цитата:
drakon:
А я то с Русскоязычными, особенно и не - дружил


а что так?
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21298
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.03.21 - 16:37
#5243
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Цитата:
alex_60:
а что так?

Они мне в Кустанае -
надоели... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11231
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.03.21 - 20:08
#5244
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Цитата:
drakon:
Они мне в Кустанае - надоели


а что с ними не так. обижали?
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21298
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.03.21 - 20:13
#5245
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Цитата:
alex_60:
а что с ними не так. обижали?

НЕт, пили больше, чем я... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11231
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.03.21 - 20:17
#5246
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Цитата:
drakon:
НЕт, пили больше, чем я..


вот сволочи какие.
не наливали тебе?
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21298
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.03.21 - 20:25
#5247
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Цитата:
alex_60:
не наливали тебе?

Ещё как - наливали... :lol:
И наверное даже - мечтали... :-o
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21298
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.03.21 - 14:55
#5248
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Посмотрим, что тут?

:lol: :oops: ;-)
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21298
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.03.21 - 14:57
#5249
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А я с ним, и не спорю... :lol: ;-)
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