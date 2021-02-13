УЗНАЕМ РАЗМЕР КОЛЬЦА Если вам нужно определить размер кольца, но под рукой нет специального устройства, то вам помогут нитка, линейка и бумага.
1 способ. Размер кольца соответствует его внутреннему диаметру. Поэтому, если у вас есть кольцо и вы просто не знаете его размер, замерьте линейкой его диаметр.
2 способ. Еще один вариант узнать размер с помощью имеющегося кольца. Сохраните и распечатайте картинку и приложите украшение к окружностям. Та, которая совпадет с внутренним диаметром, и будет размером кольца.
Важно: Распечатывайте картинки в оригинальном размере (не вписывая в размер листа).
3 способ. Возьмите тонкую полоску бумаги или нитку. Оберните вокруг нижней фаланги пальца, ближе к суставу. Действуйте легко, без нажима, чтобы бумага или нитка скользили по пальцу. В случае с бумагой, отметьте место стыка ручкой и отрежьте полоску по метке. В случае с ниткой, обмотайте ее несколько раз и разрежьте нитяное кольцо. Распечатайте картинку ниже и приложите заготовку к контрольной линейке. Длина бумаги или нити должна соответствовать длине цветной полоски.
4 способ. Здесь вам пригодятся знания математики. Как вы помните, чтобы найти диаметр (размер кольца), вам нужно длину окружности разделить на число "пи". Повторите первый совет из предыдущего способа, затем с помощью линейки измерьте длину полоски или нити в миллиметрах и разделите на "пи". Результат или ближайшее к нему значение и будет размером кольца.
5 способ. Распечатайте картинку и вырежьте заготовку, сделайте в ней разрез и вставьте в него конец линейки. Должно получиться бумажное кольцо. Отрегулировав его по пальцу, вы узнаете размер.
РЕКОМЕНДАЦИИ. 1.Если вы выбираете размер для узкого кольца (до 5 мм в ширину), то полученный при измерении результат можно округлить до ближайшего значения. Для широкого кольца (от 6 мм) округляйте в бОльшую сторону или добавьте полразмера. 2.Толщина пальца в течение дня может меняться. Поэтому замерять нужно в середине дня при оптимальном балансе. 3.Не измеряйте размер после употребления большого количества жидкости, физических нагрузок или во время болезни. Также не стоит этого делать, если в помещении жарко или холодно. Удачи!
ДЕЛАЕМ ПОЛЕВОЙ УМЫВАЛЬНИК Иногда, во время выездов на дачу или природу, требуется привести себя в порядок, после копания в земле. Из подручных средств можно сделать себе умывальник, для этого требуется 5-литровая пластиковая емкость, 10-кубовый шприц и клеевый пистолет.
Берем шприц и аккуратно срезаем у него верхнюю часть.
Затем в промежутке между 6 и 8 делением шприца делаем небольшое отверстие (паяльником или сверлом).
Верхнюю часть шприца немного обрабатываем наждачкой для того, чтобы клей схватился прочнее.
Теперь берем емкость и в ее нижней части также проделываем отверстие под шприц. Тоже обрабатываем наждачкой.
Верхнюю часть шприца обрабатываем клеем из пистолета, вставляем аккуратно в отверстие подальше. Затем протягиваем шприц обратно (но не до конца), чтобы с внутренней стороны также получился буртиком слой клея. Так подстраховываем непроницаемость для воды изнутри. С внешней стороны также заливаем клеем и даем время подсохнуть.
Все, умывальник готов. Теперь его поставить на что-нибудь или подвесить. Не забудьте закрыть емкость сверху крышкой, она вакуумом будет регулировать подачу воды. Ну а вытянув толкатель шприца, вы откроете проделанное отверстие в шприце и будет вам счастье.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ГУБОК Металлическими кухонными губками очень удобно оттирать налет с посуды. Но кроме этого, их можно использовать и по другим моментам, возникающим в хозяйстве. Есть несколько таких советов. Отделка древесины (браширование) Так губка может стать отличным подспорьем в изготовлении стильной деревянной полки или лавочки. Она поможет сделать свежие доски выразительными. На поверхности проявится красивая структура годовых колец.
Браширование еще называют "искусственным состариванием". Время влияет на древесину похожим образом. Искусственно состаренное дерево эффектно выглядит на массивных половых досках, паркете, лестницах, дверях, домашней мебели, декоративных предметах интерьера. Для работы нужны мягкие металлические губки 3-7 шт. и газовая горелка (или паяльная лампа). Как состарить древесину. - Обжигаем доски горелкой до момента растрескивания; - Тщательно вычесываем подгорелый слой с помощью металлических губок.
Дальше древесину можно покрыть лаком или льняным маслом.
Если изделие будет использоваться на улице (например, лавочка), то масло нужно прокипятить той же горелкой.
Что еще можно сделать с кухонной металлической губкой.
- Закрыть сток ванны во время мытья собаки. Она соберет в себя всю шерсть и можно не переживать, что труба забьется. - Закрыть отверстия, через которые в дом проникают грызуны. Металл они не грызут, поэтому такая защита довольно надежная. - Закрепить разболтавшийся шуруп. Намотайте сверху тонкий слой металлической сетки и вставьте обратно. Способ также поможет при сорванной резьбе. - Разжечь костер. Если к мочалке из очень тонкой металлической сетки прижать батарейку, появятся искры. Остается только подставить бумагу и подкинуть дров.
ТОЧИМ КУХОННУЮ ТЕРКУ Каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда на терке просто невозможно что-то натереть. Продукты давятся и выглядят совсем не эстетично. Это значит, что терка тупая и пора ее точить. И справиться с этим может каждый.
Понадобится для этого обычный нож. Его лезвие вставляем в крупное отверстие терки и слегка приподнимаем его выступающую часть. Затем ножиком делаем один оборот по кругу этого отверстия, чтобы лезвие ножа наточило его.
И так повторяем со всеми отверстиями терки. Вместо ножа можно использовать также отвертку или ножницы. Размер отвертки должен совпадать с диаметром отверстия. Действия те же, что и с ножом.
На мелких дырочках, куда не войдет ни лезвие ножа, ни отвертка, нужно использовать режущую кромку обычного гвоздя. Только подобрать его по размеру. Для того, чтобы его можно было прокручивать, согните его в верхней части.
После такой заточки вы еще долго можете пользоваться этим необходимым кухонным предметом. Удачи!
БЫТОВЫЕ СОВЕТЫ Альтернатива освежителю воздуха Чтобы каждый раз не покупать в туалет искусственный освежитель воздуха, можно воспользоваться более дешевым и натуральным средством. Для этого приобретите в аптеке или магазине эфирное масло с любым приятным запахом и нанесите несколько капель прямо на рулон туалетной бумаги. Этот натуральный освежитель воздуха длительное время поддерживает приятный аромат в комнате, а маленького пузырька масла хватает на несколько месяцев.
Универсальный пятновыводитель Чтобы убрать с одежды такие серьезные следы, как губная помада или от шариковой ручки, необязательно покупать дорогостоящее химическое средство. Можно воспользоваться обычным лаком для волос и хозяйственным мылом. Для начала нужно пятна обильно забрызгать лаком из баллончика и дать отмокнуть 10-15 мин. Затем в теплой воде и при помощи хозяйственного мыла, порошка, обычного мыла или средства для мытья посуды, необходимо застирать испачканную одежду. Это средство работает на вещах любого цвета.
Легкое открытие пузырьков Аптечные лекарства, такие как настойки или капли, запечатываются с особой тщательностью, чтобы не дать им реагировать с окружающей средой. Поэтому тугую эластичную крышку очень трудно достать, да еще и не вымазавшись. Поэтому нужно сделать так: верхнюю крышку откручивать только до половины, а затем тянуть ее вверх и в сторону, тогда обе крышки снимутся одновременно.
РАЗБИЛСЯ РТУТНЫЙ ГРАДУСНИК. ЧТО ДЕЛАТЬ? В бытовых градусниках,хоть и содержится ртуть, которая опасна своими испарениями, но разбитый градусник не несет серьезной угрозы. Если все сделать правильно.
Жидкий металл ядовит, но наибольшую опасность приносят его пары. Только действовать нужно быстро.
Что делать после того, как разбился градусник:
- Из помещения удалить всех людей и домашних животных: - Выключить отопительные приборы (чтобы не вызывать испарения), можно открыть окно (если не будет сквозняка); - Переодеться в вещи, которые не жалко, а также защитить руки (резиновые перчатки), органы дыхания (тканевая маска) и ноги (бахилы).
Как правильно собирать ртуть
- Подготовьте плотно закрывающуюся емкость с раствором марганцовки или просто воды; - Возьмите шприц с тонкой иглой, медицинскую грушу, лист плотного картона, иглу или спицу, а также лейкопластырь; - Соберите ртуть от краев помещения, где разбился градусник, к его центру; - Крупные капли иглой или спицей загоняйте на лист картона и сливайте в емкость, средние капли собирайте при помощи шприца, а самые маленькие с помощью лейкопластыря, наклеивая его прямо на капли; - С помощью фонарика найдите оставшиеся капли и соберите их; - Все, что контактировало с ртутью (одежда, обломки градусника, инструменты) необходимо собрать в герметичный пакет и тщательно упаковать; - Собрав ртуть, поверхность обработайте раствором марганцовки, а через час- мыльно содовым раствором. Такую обработку придется делать 2-3 раза в день в течение нескольких суток после розлива; - Позвоните в МЧС (номер 112) и узнайте, где можно утилизировать ртуть.
Чего нельзя делать при разбитом градуснике
- Ни в коем случае не собирайте ртуть пылесосом. Во-первых, технику придется выбросить, а во-вторых, горячий воздух ускорит испарение ртути; - Не пытайтесь собирать ртуть веником, который только ее размельчит и превратит в ядовитую пыль; - Не выбрасывайте ртуть и загрязненные ей вещи в мусоропровод или канализацию - все необходимо утилизировать в специальном порядке через соответствующие организации.
После сбора ртути прополощите рот и горло слабым раствором марганцовки или соды и примите 2-3 таблетки активированного угля. Ну и душ не помешает. Удачи!
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