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≡ Эмоции и сертификаты. Чего хотят женщины и что дарить на 8 Марта
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41073
Эмоции и сертификаты. Чего хотят женщины и что дарить на 8 Марта
Отправлено: 07.03.21 - 13:13
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Ежегодно миллионы мужчин ломают голову над тем, что подарить женщинам на 8 Марта. Informburo.kz спросили у женщин, чего они ждут на 8 Марта, а также попросили совета у психологов и event-менеджеров.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
147
Эмоции и сертификаты. Чего хотят женщины и что дарить на 8 Марта
Отправлено: 07.03.21 - 13:13
#1
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Мужчины,бежать некуда,все трассы ЗАКРЫТЫ!)))))))))))))))

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 07.03.2021 - 13:15]

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 07.03.2021 - 13:16]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6520
Эмоции и сертификаты. Чего хотят женщины и что дарить на 8 Марта
Отправлено: 07.03.21 - 14:02
#2
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Цитата:
NG.kz:а также попросили совета у психологов

Абайку тоже спросили? :-)
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21298
Эмоции и сертификаты. Чего хотят женщины и что дарить на 8 Марта
Отправлено: 07.03.21 - 14:06
#3
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Цитата:
elektron:
Абайку тоже спросили? :-)

Интересно, что он - подарит?... :lol: :oops:
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2257
Re: Эмоции и сертификаты. Чего хотят женщины и что дарить на 8...
Отправлено: 07.03.21 - 14:08
#4
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6% опрошенных хотели бы получить в подарок недвижимость и машины

Источник:

Однако губа не дура у этих 6% баб! Неужели у нас есть 6% мужчин, способных на простое 8-е марта делать такие подарки?
Или это из области несбыточных "мечт"?
Ибо если мечта сбывается, то это уже план, а не мечта :lol:
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21298
Эмоции и сертификаты. Чего хотят женщины и что дарить на 8 Марта
Отправлено: 07.03.21 - 14:14
#5
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Цитата:
таноми52:
Ибо если мечта сбывается, то это уже план, а не мечта

Таноми, ты, как всегда - Права... :lol: ;-)
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