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≡ Укрепляют дома и эвакуируют жителей - Как в Костанайской области готовятся к паводку?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41071
Укрепляют дома и эвакуируют жителей - Как в Костанайской области готовятся к паводку?
Отправлено: 06.03.21 - 15:30
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4 и 5 марта прошли республиканские учения «Коктем-2021». На них свои действия отрабатывали спасатели, полиция и местные власти. Они укрепляли дома, эвакуировали жителей и домашних животных, откачивали воду и тестировали систему оповещения жителей.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11231
Re: Укрепляют дома и эвакуируют жителей - Как в Костанайской...
Отправлено: 06.03.21 - 15:30
#1
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да не будет никакого паводка.
водохранилища хоть бы наполнили наполовину.
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10117
Re: Укрепляют дома и эвакуируют жителей - Как в Костанайской...
Отправлено: 06.03.21 - 15:33
#2
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Андрей Я вас по отчеству незнаю, в ролике нету . У меня вопрос : Я вижу УАЗик с микрофоном. Вижу ребят с лапатами. вижу мтз 80. Скоро мы будем платить за "дорогу" Троицк - Костанай. Честно мне скажите если Я встряну в сугроб, стоит мне звонить вам, вы поможите мне? С вашей бригадой. Или мне придется по старинке за деньги вызывать местных. Из Кх?
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
855
Укрепляют дома и эвакуируют жителей - Как в Костанайской области готовятся к паводку?
Отправлено: 06.03.21 - 17:16
#3
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А кто скажет, почему в одной и той же государственной службе разная форма одежды? У русского Казахстан на кириллице, у казаха - на ???? То ли новом казахском, то ли на английском? Или это зависит от звания?
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Papua New Guinea
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
791
Re: Укрепляют дома и эвакуируют жителей - Как в Костанайской...
Отправлено: 06.03.21 - 23:50
#4
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Цитата:
По замыслу учений наши силы были направлены в посёлок Дружба, который подвержен подтоплению, - рассказал «НГ» и.о. начальника отдела ликвидации 

Видимо когда навалило снегу и спасение застрявших в снегу силами самих спасаемых...
самое время готовиться к паводку.
Ну а спасению от снегов будем учится в июне. Или ы августе.
Строго по графику, в соответствии с
Цитата:
Все свои действия спасатели согласовывают с республиканским оперативным штабом, который расположен в Павлодаре.

:-o
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