Re: Укрепляют дома и эвакуируют жителей - Как в Костанайской...

Отправлено: - 15:33

Андрей Я вас по отчеству незнаю, в ролике нету . У меня вопрос : Я вижу УАЗик с микрофоном. Вижу ребят с лапатами. вижу мтз 80. Скоро мы будем платить за "дорогу" Троицк - Костанай. Честно мне скажите если Я встряну в сугроб, стоит мне звонить вам, вы поможите мне? С вашей бригадой. Или мне придется по старинке за деньги вызывать местных. Из Кх?