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Отправлено: - 23:33

Кроме не очевидных, здесь есть есть и очевидные экономические преимущества.

Можно сказать, НурНоуХау.

Или даже Нур лайфхак.

Нука, в барреле, нефти или газа, обнаружить грам на 2-3 тыщи меньше. Пусть Казахстанский баррель приравнять к килограмму, в котором 600-700 граммов...

Этоже сколько нурбаррелей можно продать из одного Омериканского?

Ого-го-сколько!