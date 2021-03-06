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≡ Выставка «Это всё – весна!», посвященная Международному женскому дню, открылась в картинной галерее
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41071
Выставка «Это всё – весна!», посвященная Международному женскому дню, открылась в картинной галерее
Отправлено: 06.03.21 - 23:30
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На первом этаже галереи размещено 68 работ костанайских художников, как известных, так и начинающих. Для четверых молодых художников эта выставка стала дебютной.


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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
146
Выставка «Это всё – весна!», посвященная Международному женскому дню, открылась в картинной галерее
Отправлено: 06.03.21 - 23:30
#1
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С наступающим!

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 06.03.2021 - 23:31]
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Papua New Guinea
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
791
Выставка «Это всё – весна!», посвященная Международному женскому дню, открылась в картинной галерее
Отправлено: 07.03.21 - 00:01
#2
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
С наступающим! [Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 06.03.2021 - 23:31]

Простите за вопрос....
Кто этот мущщина, которого вы все время бьете?
Это ваш муш?
:-x
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