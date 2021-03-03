Отправлено: - 21:11

ACROS:

Но, то что власть они не переубедят и не переиграют, это уже сто пудово - я, ещё не видел что бы кто то выигрывал у АДМИНИСТРАТИВНОГО ресурса, а он включен и на полную. Это как пописить на ветер. Ведлер и К" могут отдыхать или же как ОСДП обьявить предстоящим слушаниям БОЙКОТ.

Цитата:Пока тут сидит аким который не готов из за дешёвого популизма идти на поводу у кучки активистов, которые и сами не знают чего хотят и при этом баламутят население то перевода не будетКак придёт аким который думая что перевод времени прибавить ему тут рейтингового веса то сразу же весь Нур Отан начнет агтировать за перевод как было в Кызылорде, чем естествено разозлят также часть населения которое изначально было противНо политтехнологам акимата (если конечно такие там есть в чем я сомневаюсь) надо сделать всё чтобы перевод (если все же надумают) был решением сверху но не как не снизуНадо выбить активистов из игры иначе последние решат что они добились перевода только своей неуёмной кипучей инэргией а при таком раскладе они сразу возьмутся за другую популисткую тему ради хайпа)