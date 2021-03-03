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Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным слушаниям.
Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным слушаниям.
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41070
Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным слушаниям.
Отправлено: 03.03.21 - 11:03
9 и 10 марта в разных населенных пунктах Костанайской области назначены общественные слушания по поводу возвращения природного времени нашего региона. Хочется резюмировать историю проблемы, вопрос сохранения здоровья и озвучить мнение лисаковчанина Максима Сушко
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Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным слушаниям.
Отправлено: 06.03.21 - 21:11
Цитата:
Пока тут сидит аким который не готов из за дешёвого популизма идти на поводу у кучки активистов, которые и сами не знают чего хотят и при этом баламутят население то перевода не будет
Как придёт аким который думая что перевод времени прибавить ему тут рейтингового веса то сразу же весь Нур Отан начнет агтировать за перевод как было в Кызылорде, чем естествено разозлят также часть населения которое изначально было против
Но политтехнологам акимата (если конечно такие там есть в чем я сомневаюсь) надо сделать всё чтобы перевод (если все же надумают) был решением сверху но не как не снизу
Надо выбить активистов из игры иначе последние решат что они добились перевода только своей неуёмной кипучей инэргией а при таком раскладе они сразу возьмутся за другую популисткую тему ради хайпа)
ACROS:
Но, то что власть они не переубедят и не переиграют, это уже сто пудово - я, ещё не видел что бы кто то выигрывал у АДМИНИСТРАТИВНОГО ресурса, а он включен и на полную. Это как пописить на ветер. Ведлер и К" могут отдыхать или же как ОСДП обьявить предстоящим слушаниям БОЙКОТ.
Но, то что власть они не переубедят и не переиграют, это уже сто пудово - я, ещё не видел что бы кто то выигрывал у АДМИНИСТРАТИВНОГО ресурса, а он включен и на полную. Это как пописить на ветер. Ведлер и К" могут отдыхать или же как ОСДП обьявить предстоящим слушаниям БОЙКОТ.
Пока тут сидит аким который не готов из за дешёвого популизма идти на поводу у кучки активистов, которые и сами не знают чего хотят и при этом баламутят население то перевода не будет
Как придёт аким который думая что перевод времени прибавить ему тут рейтингового веса то сразу же весь Нур Отан начнет агтировать за перевод как было в Кызылорде, чем естествено разозлят также часть населения которое изначально было против
Но политтехнологам акимата (если конечно такие там есть в чем я сомневаюсь) надо сделать всё чтобы перевод (если все же надумают) был решением сверху но не как не снизу
Надо выбить активистов из игры иначе последние решат что они добились перевода только своей неуёмной кипучей инэргией а при таком раскладе они сразу возьмутся за другую популисткую тему ради хайпа)
Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным слушаниям.
Отправлено: 06.03.21 - 21:18
Цитата:
Вы имеете ввиду Карла Маркса, который написал Капитал? Почему у многих сразу возникают ассоциации с ним, ведь у человека банально может быть такое имя. Как, например, пионер-герой Маркс Кротов, который был казнён фашистами в возрасте 14 лет.
Кроме того, Марк или Маркус в переводе с латинского означает "родившийся в марте", это тоже вполне может явиться причиной выбора данного ника. А если у человека пышная шевелюра и борода, то и его образ на аватарке своим контуром легко вызовет из памяти ассоциации с основоположником марксизма.
ACROS:
Почему вы выбрали Маркса? Вы знаете что он плохо кончил: умер от банального сифилиса или от его последствия.
Почему вы выбрали Маркса? Вы знаете что он плохо кончил: умер от банального сифилиса или от его последствия.
Вы имеете ввиду Карла Маркса, который написал Капитал? Почему у многих сразу возникают ассоциации с ним, ведь у человека банально может быть такое имя. Как, например, пионер-герой Маркс Кротов, который был казнён фашистами в возрасте 14 лет.
Кроме того, Марк или Маркус в переводе с латинского означает "родившийся в марте", это тоже вполне может явиться причиной выбора данного ника. А если у человека пышная шевелюра и борода, то и его образ на аватарке своим контуром легко вызовет из памяти ассоциации с основоположником марксизма.
Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным слушаниям.
Отправлено: 06.03.21 - 21:31
Цитата:
Во-первых, ахинея для каждого своя.
Во-вторых, чтобы определить, что это ахинея, так или иначе придется потратить время.
В-третьих, вполне может оказаться, что то, что раньше казалось ахинеей, по прошествии времени окажется гениальным произведением.
В-четвёртых, может получиться так, что мысленный бриллиант будет поджидать терпеливого читателя лишь в конце опуса, поэтому любая недочитанная информация будет висеть над душой как нереализованная возможность познания.
[Исправлено: Маркс, 06.03.2021 - 21:37]
abaika95:
Преступно время тратить на прочитку каждой ахинеи)
Преступно время тратить на прочитку каждой ахинеи)
Во-первых, ахинея для каждого своя.
Во-вторых, чтобы определить, что это ахинея, так или иначе придется потратить время.
В-третьих, вполне может оказаться, что то, что раньше казалось ахинеей, по прошествии времени окажется гениальным произведением.
В-четвёртых, может получиться так, что мысленный бриллиант будет поджидать терпеливого читателя лишь в конце опуса, поэтому любая недочитанная информация будет висеть над душой как нереализованная возможность познания.
[Исправлено: Маркс, 06.03.2021 - 21:37]
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1692
Re: Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным...
Отправлено: 06.03.21 - 21:38
Цитата:
Я и так и подумал: человек с именем Карла Маркса и с его портретом на аватарке, как минимум - разделяет его взгляды или же просто симпатизирует ему и убеждения у него прокоммунистические, ну или хотя бы левацкие.
Маркс:
Я и так и подумал: человек с именем Карла Маркса и с его портретом на аватарке, как минимум - разделяет его взгляды или же просто симпатизирует ему и убеждения у него прокоммунистические, ну или хотя бы левацкие.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1692
Re: Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным...
Отправлено: 06.03.21 - 21:54
Цитата:
Не думаю: они действительно в этом убеждены и САМИ в это верят, что: перевод стрелок на час назад благоприятно скажется на их самочувствий и биоритмах, на подрастающем поколений и на других показателях таких как производительность и интенсивность труда ( хотя я не видел и не читал их высказываний и научных выкладок на эту, производственную, тему).
Просто ОНИ не искушённы в таких вопросах, как: интриганство, подковёрная борьба и прочие бюрократично-чиновничьи игры.
Власть играет на "своём" поле и по "своим" правилам и явно переигрывает ИХ.
Но, ничего: дорогу осилит идущий. У них всё ещё впереди. За первым раундом, всегда следует второй, третий.
abaika95:
последние решат что они добились перевода только своей неуёмной кипучей инэргией
последние решат что они добились перевода только своей неуёмной кипучей инэргией
Не думаю: они действительно в этом убеждены и САМИ в это верят, что: перевод стрелок на час назад благоприятно скажется на их самочувствий и биоритмах, на подрастающем поколений и на других показателях таких как производительность и интенсивность труда ( хотя я не видел и не читал их высказываний и научных выкладок на эту, производственную, тему).
Просто ОНИ не искушённы в таких вопросах, как: интриганство, подковёрная борьба и прочие бюрократично-чиновничьи игры.
Власть играет на "своём" поле и по "своим" правилам и явно переигрывает ИХ.
Но, ничего: дорогу осилит идущий. У них всё ещё впереди. За первым раундом, всегда следует второй, третий.
Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным слушаниям.
Отправлено: 06.03.21 - 21:59
Цитата:
Тут согласен
Цитата:
Я знаю что Донцова пишет бульварное чтиво и не буду тратить время чтобы знакомится с ее творчеством,я знаю что Фоменко с его теорией что иисус христос жил в средние века просто фолкисторик и не буду читать его произведения
Тут как раз работает принцип
Не читал но осуждаю
Но в общем и целом,да изначально чтобы понять что человек в сообщениях пишет ахинею нужно ознакомится хотябы с 2-3 его сообщениями или месседжами
Цитата:
Донцова никогда не станет и Фоменко тоже
Точно известно)
Цитата:
Не думаю что у донцовой есть бриллианты мысли упрятанные в конце произведений)
Цитата:
Неа
У Маркса вполне мелкобуржуазная позиция
Не раз уже попадался
А его Аватарки и сообщения с левацкими посылами просто эффектная поза
Маркс:
Во-первых, ахинея для каждого своя.
Во-первых, ахинея для каждого своя.
Тут согласен
Цитата:
Маркс:
Во-вторых, чтобы определить, что это ахинея, так или иначе придется потратить время.
Во-вторых, чтобы определить, что это ахинея, так или иначе придется потратить время.
Я знаю что Донцова пишет бульварное чтиво и не буду тратить время чтобы знакомится с ее творчеством,я знаю что Фоменко с его теорией что иисус христос жил в средние века просто фолкисторик и не буду читать его произведения
Тут как раз работает принцип
Не читал но осуждаю
Но в общем и целом,да изначально чтобы понять что человек в сообщениях пишет ахинею нужно ознакомится хотябы с 2-3 его сообщениями или месседжами
Цитата:
Маркс:
В-третьих, вполне может оказаться, что то, что раньше казалось ахинеей, по прошествии времени окажется гениальным произведением.
В-третьих, вполне может оказаться, что то, что раньше казалось ахинеей, по прошествии времени окажется гениальным произведением.
Донцова никогда не станет и Фоменко тоже
Точно известно)
Цитата:
Маркс:
В-четвёртых, может получиться так, что мысленный бриллиант будет поджидать терпеливого читателя лишь в конце опуса, поэтому любая недочитанная информация будет висеть над душой как нереализованная возможность познания.
В-четвёртых, может получиться так, что мысленный бриллиант будет поджидать терпеливого читателя лишь в конце опуса, поэтому любая недочитанная информация будет висеть над душой как нереализованная возможность познания.
Не думаю что у донцовой есть бриллианты мысли упрятанные в конце произведений)
Цитата:
ACROS:
Я и так и подумал: человек с именем Карла Маркса и с его портретом на аватарке, как минимум - разделяет его взгляды или же просто симпатизирует ему и убеждения у него прокоммунистические, ну или хотя бы левацкие.
Я и так и подумал: человек с именем Карла Маркса и с его портретом на аватарке, как минимум - разделяет его взгляды или же просто симпатизирует ему и убеждения у него прокоммунистические, ну или хотя бы левацкие.
Неа
У Маркса вполне мелкобуржуазная позиция
Не раз уже попадался
А его Аватарки и сообщения с левацкими посылами просто эффектная поза
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2256
Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным слушаниям.
Отправлено: 06.03.21 - 22:01
Маркс, как всегда, украсил своим присутствием форум.
В отношение N0name: хочется спросить вслед за Yangом:"Я смотрю, ты пишешь только на эту тему. ... Не засланный ли ты казачок?"
Похоже, N0name уже и сам устал от противоборства в этом вопросе, отсюда и агрессивность, и скатывание до оскорблений, что не делает чести
В отношение N0name: хочется спросить вслед за Yangом:"Я смотрю, ты пишешь только на эту тему. ... Не засланный ли ты казачок?"
Похоже, N0name уже и сам устал от противоборства в этом вопросе, отсюда и агрессивность, и скатывание до оскорблений, что не делает чести
Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным слушаниям.
Отправлено: 06.03.21 - 22:07
Цитата:
Тут соглашусь что г-а Ведлер думаю действительно верит что ее болезни это результат жизни в не своем времени
Такие люди готовы все свои проьлемы повесить на других
И Такие барышни самые активные посетители сект
Нурхожаев типичный приспособленец и популист,ему не тема важна а то как на ней можно хайпануть и повысить свой рейтинг чтобы Столица заметила
А вот Денисов,Сушко,Юджин это "бабы яги" которые против акимата будут выступать просто назло) ну или пока не заплатят....)
ACROS:
Не думаю: они действительно в этом убеждены и САМИ в это верят, что: перевод стрелок на час назад благоприятно скажется на их самочувствий и биоритмах
Не думаю: они действительно в этом убеждены и САМИ в это верят, что: перевод стрелок на час назад благоприятно скажется на их самочувствий и биоритмах
Тут соглашусь что г-а Ведлер думаю действительно верит что ее болезни это результат жизни в не своем времени
Такие люди готовы все свои проьлемы повесить на других
И Такие барышни самые активные посетители сект
Нурхожаев типичный приспособленец и популист,ему не тема важна а то как на ней можно хайпануть и повысить свой рейтинг чтобы Столица заметила
А вот Денисов,Сушко,Юджин это "бабы яги" которые против акимата будут выступать просто назло) ну или пока не заплатят....)
N
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.10.20
- Сообщений:
- 74
Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным слушаниям.
Отправлено: 06.03.21 - 22:11
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 21292
Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным слушаниям.
Отправлено: 06.03.21 - 22:22
Цитата:
Так же как и ты.
Вы же за деньги, пишете.
Лишь бы колличество слов...
abaika95:
Донцова никогда не станет
Донцова никогда не станет
Так же как и ты.
Вы же за деньги, пишете.
Лишь бы колличество слов...
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