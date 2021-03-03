Отправлено: - 18:27

ACROS:

Вы это сами пишите или пардон, только без обид, плагиатствуете ??

Цитата:Вы полагаете, что самому можно писать только примитивные короткие сообщения, состоящие из нескольких слов, а длинные сочинить невозможно без помощи плагиата? Короткие сообщения не всегда интересно читать, особенно если они не содержат чего-то значимого и необычного. А если сводить смысл форума к минимуму знаков в сообщении, то было бы проще голосовать или ставить оценки статьям.Хотя в последнее время, с изобретением интернета и соц. сетей люди все больше привыкают общаться друг с другом статусиками и смайликами. Никто уже не пишет друг другу письма на несколько страниц, все поздравления уже написаны, нужно просто найти в интернете и отправить, добавив нужное имя. Некоторые уже не могут читать книги, особенно толстые, многостраничные, сил хватает только на новости из двух строк, да и то чтобы были без непонятных закидонов. Сложносочинённые предложения считаются нудными и длинными, какие бы интересные мысли в них не были заложены. А если таких предложений два подряд, то большая часть читателей на втором уже дрыхнет без задних ног, потому что мозг отключается.Сегодня не все могут дочитать длинное сообщение до конца. Вернее дочитать могут не только лишь все, мало кто может это сделать. (c)