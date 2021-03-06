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≡ Роман ПОДОПРИГОРА: Ударим штрафом по крыше?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41070
Роман ПОДОПРИГОРА: Ударим штрафом по крыше?
Отправлено: 06.03.21 - 09:27
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А вы вносите ежемесячные платежи на капитальный ремонт? Я и соседи - нет. Потому что ремонты и проблемы мы часто оплачиваем сами. Скидываемся, нанимаем и оплачиваем. И КСК (пока еще существующий) с нами согласился - раз так, давайте, ребята, сами.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4521
Re: Роман ПОДОПРИГОРА: Ударим штрафом по крыше?
Отправлено: 06.03.21 - 17:48
#15
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Я и налог за свой коттедж и магазин оплачиваю не хило, однако и ремонт и всё остальное на моих плечах, государство вообще отстранилась от своих граждан. Никогда даже и не думал что кто-то мне должен...
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7743
Re: Роман ПОДОПРИГОРА: Ударим штрафом по крыше?
Отправлено: 06.03.21 - 17:54
#16
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Цитата:
ACROS:
Ну, а если серьёзно: ответственные квартиросьёмщики ежегодно платят налог на имущество, то есть на квартиру( по сути- ЗА ЧТО ) - пусть государство и ремонтирует за эти деньги

Хорошая шутка,вы и в самом деле считает что за эти копейки 200-300тнг в год кто то будет вам крыши капитально ремонтировать?
Цитата:
ACROS:
мало , пусть поднимут налог)

Сколько поднять 250-350 :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6516
Роман ПОДОПРИГОРА: Ударим штрафом по крыше?
Отправлено: 06.03.21 - 18:11
#17
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Цитата:
ACROS:
Ну, а если серьёзно: ответственные квартиросьёмщики ежегодно платят налог на имущество, то есть на квартиру

Налог, это государству. А на ремонт жилья и придомового благоустройства отдельно, например в цивилизованных странах все в общий котёл помесячно взносы вносят. И продавая квартиру или её покупая, соответственно перенимаются. Но до этого похоже ещё далеко в КЗ.

[Исправлено: elektron, 06.03.2021 - 13:23]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6516
Роман ПОДОПРИГОРА: Ударим штрафом по крыше?
Отправлено: 06.03.21 - 18:14
#18
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Проще говоря, если я, покупаю квартиру, ну скажем за 250 тыс. евро. Я покупаю и сумму взносов в "кассу" для ремонта дома. Только оплачиваю экстра. ;-)

[Исправлено: elektron, 06.03.2021 - 13:15]
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13729
Роман ПОДОПРИГОРА: Ударим штрафом по крыше?
Отправлено: 06.03.21 - 18:43
#19
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Цитата:
ACROS:
ответственные квартиросьёмщики ежегодно платят налог на имущество, то есть на квартиру( по сути- ЗА ЧТО ) - пусть государство и ремонтирует за эти деньги(

Что за глупости? Там того налога вообще ни на что не хватит. Я в Кустанае что-то около 600 тенге в год платил и жена столько же.
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