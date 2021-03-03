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Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным слушаниям.
Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным слушаниям.
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41070
Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным слушаниям.
Отправлено: 03.03.21 - 11:03
9 и 10 марта в разных населенных пунктах Костанайской области назначены общественные слушания по поводу возвращения природного времени нашего региона. Хочется резюмировать историю проблемы, вопрос сохранения здоровья и озвучить мнение лисаковчанина Максима Сушко
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A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1689
Re: Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным...
Отправлено: 06.03.21 - 17:13
Цитата:
Хорошо, классно и правильно написано, но: нудно и длинно.
Вы это сами пишите или пардон, только без обид, плагиатствуете ??
Маркс:
, время для изменений времени пока не пришло,
, время для изменений времени пока не пришло,
Хорошо, классно и правильно написано, но: нудно и длинно.
Вы это сами пишите или пардон, только без обид, плагиатствуете ??
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 21288
Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным слушаниям.
Отправлено: 06.03.21 - 17:23
Цитата:
Капиталл, он сам написАл...
ACROS:
Вы это сами пишите или пардон,
Вы это сами пишите или пардон,
Капиталл, он сам написАл...
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1689
Re: Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным...
Отправлено: 06.03.21 - 17:24
Цитата:
Да и мы ,как бы вроде тоже знаем: поэтому власть живёт в своём выдуманном, воздушном государстве, народ в своём истинном, реальном государстве. Изредка они пересекаются, например - когда надо провести выборы, тогда да: - о народе, о Конституции и Законах вспоминают и пошло поехало: "Планы партии- планы народа" или "Народ и партия - едины" или же "Решения такого то сьезда- в жизнь" и так далее.
drakon:
об этом - знаю.
об этом - знаю.
Да и мы ,как бы вроде тоже знаем: поэтому власть живёт в своём выдуманном, воздушном государстве, народ в своём истинном, реальном государстве. Изредка они пересекаются, например - когда надо провести выборы, тогда да: - о народе, о Конституции и Законах вспоминают и пошло поехало: "Планы партии- планы народа" или "Народ и партия - едины" или же "Решения такого то сьезда- в жизнь" и так далее.
Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным слушаниям.
Отправлено: 06.03.21 - 18:27
Цитата:
Вы полагаете, что самому можно писать только примитивные короткие сообщения, состоящие из нескольких слов, а длинные сочинить невозможно без помощи плагиата? Короткие сообщения не всегда интересно читать, особенно если они не содержат чего-то значимого и необычного. А если сводить смысл форума к минимуму знаков в сообщении, то было бы проще голосовать или ставить оценки статьям.
Хотя в последнее время, с изобретением интернета и соц. сетей люди все больше привыкают общаться друг с другом статусиками и смайликами. Никто уже не пишет друг другу письма на несколько страниц, все поздравления уже написаны, нужно просто найти в интернете и отправить, добавив нужное имя. Некоторые уже не могут читать книги, особенно толстые, многостраничные, сил хватает только на новости из двух строк, да и то чтобы были без непонятных закидонов. Сложносочинённые предложения считаются нудными и длинными, какие бы интересные мысли в них не были заложены. А если таких предложений два подряд, то большая часть читателей на втором уже дрыхнет без задних ног, потому что мозг отключается.
Сегодня не все могут дочитать длинное сообщение до конца. Вернее дочитать могут не только лишь все, мало кто может это сделать. (c)
ACROS:
Вы это сами пишите или пардон, только без обид, плагиатствуете ??
Вы это сами пишите или пардон, только без обид, плагиатствуете ??
Вы полагаете, что самому можно писать только примитивные короткие сообщения, состоящие из нескольких слов, а длинные сочинить невозможно без помощи плагиата? Короткие сообщения не всегда интересно читать, особенно если они не содержат чего-то значимого и необычного. А если сводить смысл форума к минимуму знаков в сообщении, то было бы проще голосовать или ставить оценки статьям.
Хотя в последнее время, с изобретением интернета и соц. сетей люди все больше привыкают общаться друг с другом статусиками и смайликами. Никто уже не пишет друг другу письма на несколько страниц, все поздравления уже написаны, нужно просто найти в интернете и отправить, добавив нужное имя. Некоторые уже не могут читать книги, особенно толстые, многостраничные, сил хватает только на новости из двух строк, да и то чтобы были без непонятных закидонов. Сложносочинённые предложения считаются нудными и длинными, какие бы интересные мысли в них не были заложены. А если таких предложений два подряд, то большая часть читателей на втором уже дрыхнет без задних ног, потому что мозг отключается.
Сегодня не все могут дочитать длинное сообщение до конца. Вернее дочитать могут не только лишь все, мало кто может это сделать. (c)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6516
Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным слушаниям.
Отправлено: 06.03.21 - 18:31
Цитата:
Вы сделали мой день! Не каждый может смотреть в завтрашний день.....
Маркс:
о большая часть читателей на втором уже дрыхнет без задних ног, потому что мозг отключается. Сегодня не все могут дочитать длинное сообщение до конца. Вернее дочитать могут не только лишь все, мало кто может это сделать. (c)
о большая часть читателей на втором уже дрыхнет без задних ног, потому что мозг отключается. Сегодня не все могут дочитать длинное сообщение до конца. Вернее дочитать могут не только лишь все, мало кто может это сделать. (c)
Вы сделали мой день! Не каждый может смотреть в завтрашний день.....
Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным слушаниям.
Отправлено: 06.03.21 - 19:12
Комментарий удален модератором.
Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным слушаниям.
Отправлено: 06.03.21 - 19:32
Цитата:
Цитата:
копипаста дешевый, ты хоть бы © знак ставил.
а так то..:
Припев.И треснул мир напополам, дымит разлом,И льётся кровь, идёт война добра со злом.И меркнет свет, в углах паук плетёт узор,По тёмным улицам летит «ночной дозор». © Ума Турман
Маркс:
Цитата:
И треснет мир напополам, вскипит разлом,
Польётся кровь, пойдёт война добра со злом
Польётся кровь, пойдёт война добра со злом
копипаста дешевый, ты хоть бы © знак ставил.
а так то..:
Припев.И треснул мир напополам, дымит разлом,И льётся кровь, идёт война добра со злом.И меркнет свет, в углах паук плетёт узор,По тёмным улицам летит «ночной дозор». © Ума Турман
Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным слушаниям.
Отправлено: 06.03.21 - 19:35
вскипит разлом ))) это ещё тот перл
Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным слушаниям.
Отправлено: 06.03.21 - 19:45
Цитата:
У некоторых, я смотрю, даже разум вскипел возмущенный, хотя там и нагревать особо нечего.
N0name:
вскипит разлом ))) это ещё тот перл
вскипит разлом ))) это ещё тот перл
У некоторых, я смотрю, даже разум вскипел возмущенный, хотя там и нагревать особо нечего.
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