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≡ "Тобол" обыграл "Астану" в финале по пенальти и стал победителем Суперкубка Казахстана
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41070
"Тобол" обыграл "Астану" в финале по пенальти и стал победителем Суперкубка Казахстана
Отправлено: 06.03.21 - 17:32
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Костанайский "Тобол" обыграл "Астану" в финале и стал победителем Суперкубка Казахстана по футболу. Костанайцы пропустили на 91-й минуте, но выиграли серию пенальти.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2233
Re: "Тобол" обыграл "Астану" в финале по...
Отправлено: 06.03.21 - 17:32
#1
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Весенний футбол. Но картинку игры уже видно. Силву и Лобжанидзе зря взяли, тормоза. Манзорро и Малый - красавцы! Мокин вообще молодец! Три пенки взять в двух играх! Поздравляю!!!
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11229
Re: "Тобол" обыграл "Астану" в финале по...
Отправлено: 06.03.21 - 18:26
#2
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и как с этим дальше жить.
Профайл
urmas
§ urmas
(Пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
18
Re: "Тобол" обыграл "Астану" в финале по...
Отправлено: 06.03.21 - 18:29
#3
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А оно нам надо?
Самое неразумное расходование государственных средств.
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