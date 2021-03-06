Отправлено: - 17:54

ACROS:

Ну, а если серьёзно: ответственные квартиросьёмщики ежегодно платят налог на имущество, то есть на квартиру( по сути- ЗА ЧТО ) - пусть государство и ремонтирует за эти деньги

ACROS:

мало , пусть поднимут налог)

Цитата:Хорошая шутка,вы и в самом деле считает что за эти копейки 200-300тнг в год кто то будет вам крыши капитально ремонтировать?Цитата:Сколько поднять 250-350