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ACROS:

Новые Демосфены с набитыми во рту гальками: вперёд, ваш выпал шанс показать себя..

ACROS:

Так называемые общественные слушания уже БЕСПОЛЕЗНЫ и БЕСМЫСЛЕННЫ.

Цитата:Ну если уж придерживаться исторических аллюзий, то нужно дать пояснение относительно Демосфена:"Он достигал успеха не стремлением к эффектам, но нравственной силой, благородством мысли, любовью к родине, её чести, её славе и её прошлому." Поэтому такие характеристики персонажу, как пиар и самолюбование совсем не подходят.Цитата:Сейчас в обществе создалась парадоксальная ситуация, когда народ и государственная власть находятся в конфронтации друг к другу. Народ против полиции, налоговая против предпринимателей, ЖКХ против жителей. С точки зрения власти такой подход вполне оправдан. Достаточно дать народу малейшее послабление и потом уже будет не остановить потоки жалоб и претензий. Дай народу палец, он руку по локоть откусит, а рука власти нужна, чтобы ею водить - руководить.То же самое и с переводом времени, суть ситуации не в борьбе за здоровье нации, не в стремлении к природной норме или удобству взаимодействия со столицей. Все дело в проявлении слабости власти, которую народ может неправильно оценить. И треснет мир напополам, вскипит разлом,Польётся кровь, пойдёт война добра со злом. А через этот разлом могут проникнуть враждебные силы, только и мечтающие нажиться на экспорте своей инфляции в страны со слабой валютой и нестабильной политической системой.Возможно, время для изменений времени пока не пришло, такие уступки населению строго лимитированы и на сегодняшний день все квоты исчерпаны, но когда-то все равно придется наводить порядок, чтобы вернуться к норме.Жаль только, что врачи не понимают, что порой вернуться к нормальной жизни гораздо труднее, чем пристраститься к ненормальной.