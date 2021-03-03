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Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным слушаниям.
Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным слушаниям.
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41068
Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным слушаниям.
Отправлено: 03.03.21 - 11:03
9 и 10 марта в разных населенных пунктах Костанайской области назначены общественные слушания по поводу возвращения природного времени нашего региона. Хочется резюмировать историю проблемы, вопрос сохранения здоровья и озвучить мнение лисаковчанина Максима Сушко
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Re: Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным...
Отправлено: 06.03.21 - 15:29
Цитата:
Слепой сказал: - увидим. Посчитаем после 10 марта; даже без властного административного ресурса - людям ( а это и фермер и ректор в том числе)элементарно ПОФИГ этот перевод.
Это не та проблема которая бы серьёзно заинтересовала людей. "....Анискин - это же смешно, ха-ха-ха-ха.....". Час вперёд, час назад - да, какая разница. Проблема и выеденного яйца не стоит. Мне лично:- комфортно и на час раньше ложиться и на час позже ложиться и точно так же просыпаться.
alex_60:
так и будем считать?
так и будем считать?
Слепой сказал: - увидим. Посчитаем после 10 марта; даже без властного административного ресурса - людям ( а это и фермер и ректор в том числе)элементарно ПОФИГ этот перевод.
Это не та проблема которая бы серьёзно заинтересовала людей. "....Анискин - это же смешно, ха-ха-ха-ха.....". Час вперёд, час назад - да, какая разница. Проблема и выеденного яйца не стоит. Мне лично:- комфортно и на час раньше ложиться и на час позже ложиться и точно так же просыпаться.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1098
Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным слушаниям.
Отправлено: 06.03.21 - 15:31
Цитата:
Ну если уж придерживаться исторических аллюзий, то нужно дать пояснение относительно Демосфена:
"Он достигал успеха не стремлением к эффектам, но нравственной силой, благородством мысли, любовью к родине, её чести, её славе и её прошлому." Поэтому такие характеристики персонажу, как пиар и самолюбование совсем не подходят.
Цитата:
Сейчас в обществе создалась парадоксальная ситуация, когда народ и государственная власть находятся в конфронтации друг к другу. Народ против полиции, налоговая против предпринимателей, ЖКХ против жителей. С точки зрения власти такой подход вполне оправдан. Достаточно дать народу малейшее послабление и потом уже будет не остановить потоки жалоб и претензий. Дай народу палец, он руку по локоть откусит, а рука власти нужна, чтобы ею водить - руководить.
То же самое и с переводом времени, суть ситуации не в борьбе за здоровье нации, не в стремлении к природной норме или удобству взаимодействия со столицей. Все дело в проявлении слабости власти, которую народ может неправильно оценить. И треснет мир напополам, вскипит разлом,
Польётся кровь, пойдёт война добра со злом. А через этот разлом могут проникнуть враждебные силы, только и мечтающие нажиться на экспорте своей инфляции в страны со слабой валютой и нестабильной политической системой.
Возможно, время для изменений времени пока не пришло, такие уступки населению строго лимитированы и на сегодняшний день все квоты исчерпаны, но когда-то все равно придется наводить порядок, чтобы вернуться к норме.
Жаль только, что врачи не понимают, что порой вернуться к нормальной жизни гораздо труднее, чем пристраститься к ненормальной.
ACROS:
Новые Демосфены с набитыми во рту гальками: вперёд, ваш выпал шанс показать себя..
Новые Демосфены с набитыми во рту гальками: вперёд, ваш выпал шанс показать себя..
Ну если уж придерживаться исторических аллюзий, то нужно дать пояснение относительно Демосфена:
"Он достигал успеха не стремлением к эффектам, но нравственной силой, благородством мысли, любовью к родине, её чести, её славе и её прошлому." Поэтому такие характеристики персонажу, как пиар и самолюбование совсем не подходят.
Цитата:
ACROS:
Так называемые общественные слушания уже БЕСПОЛЕЗНЫ и БЕСМЫСЛЕННЫ.
Так называемые общественные слушания уже БЕСПОЛЕЗНЫ и БЕСМЫСЛЕННЫ.
Сейчас в обществе создалась парадоксальная ситуация, когда народ и государственная власть находятся в конфронтации друг к другу. Народ против полиции, налоговая против предпринимателей, ЖКХ против жителей. С точки зрения власти такой подход вполне оправдан. Достаточно дать народу малейшее послабление и потом уже будет не остановить потоки жалоб и претензий. Дай народу палец, он руку по локоть откусит, а рука власти нужна, чтобы ею водить - руководить.
То же самое и с переводом времени, суть ситуации не в борьбе за здоровье нации, не в стремлении к природной норме или удобству взаимодействия со столицей. Все дело в проявлении слабости власти, которую народ может неправильно оценить. И треснет мир напополам, вскипит разлом,
Польётся кровь, пойдёт война добра со злом. А через этот разлом могут проникнуть враждебные силы, только и мечтающие нажиться на экспорте своей инфляции в страны со слабой валютой и нестабильной политической системой.
Возможно, время для изменений времени пока не пришло, такие уступки населению строго лимитированы и на сегодняшний день все квоты исчерпаны, но когда-то все равно придется наводить порядок, чтобы вернуться к норме.
Жаль только, что врачи не понимают, что порой вернуться к нормальной жизни гораздо труднее, чем пристраститься к ненормальной.
Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным слушаниям.
Отправлено: 06.03.21 - 15:33
Цитата:
кто считает, тот и...
десять хватило чтобы появился город тобыл и улицы.... сыздык. и проспект один. им же наплевать на остальных.
ACROS:
Посчитаем после 10 марта
Посчитаем после 10 марта
кто считает, тот и...
десять хватило чтобы появился город тобыл и улицы.... сыздык. и проспект один. им же наплевать на остальных.
Re: Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным...
Отправлено: 06.03.21 - 15:36
Цитата:
Считайте и думайте как хотите: я РЕАЛЬНО оцениваю ситуацию: против лома НЕТ приёма, есть только другой ЛОМ.
И ещё одна поговорка: умный в гору НЕ ПОЙДЁТ, умный гору ОБОЙДЁТ.
И можно подумать: тут одни Данко сидят и пишут.
alex_60:
вы прогнутый перед
вы прогнутый перед
Считайте и думайте как хотите: я РЕАЛЬНО оцениваю ситуацию: против лома НЕТ приёма, есть только другой ЛОМ.
И ещё одна поговорка: умный в гору НЕ ПОЙДЁТ, умный гору ОБОЙДЁТ.
И можно подумать: тут одни Данко сидят и пишут.
Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным слушаниям.
Отправлено: 06.03.21 - 15:40
Цитата:
это понятно,жизнь не остановится, никто
не умрет из за этого, революций не будет. но когда власть нагло использует административный ресурс, чтобы не услышать голоса правды, отношение ненависти к ней нарастает.
ACROS:
это понятно,жизнь не остановится, никто
не умрет из за этого, революций не будет. но когда власть нагло использует административный ресурс, чтобы не услышать голоса правды, отношение ненависти к ней нарастает.
Re: Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным...
Отправлено: 06.03.21 - 15:58
Цитата:
О чём я и говорю: ведь РЕАЛЬНО в ответ ничего нельзя противопоставить, АБСАЛЮТНО ничего: ни суды, ни слушания, ни мнения учёного мира. Это не только по переводу, а вообще. И дело не в акиме, он просто винтик. Мы же не знаем подноготную всей кухни. Власть ЛЮБОГО согнёт. Говорят: Бокаев уже и не Бокаев.
alex_60:
когда власть нагло использует административный ресурс,
когда власть нагло использует административный ресурс,
О чём я и говорю: ведь РЕАЛЬНО в ответ ничего нельзя противопоставить, АБСАЛЮТНО ничего: ни суды, ни слушания, ни мнения учёного мира. Это не только по переводу, а вообще. И дело не в акиме, он просто винтик. Мы же не знаем подноготную всей кухни. Власть ЛЮБОГО согнёт. Говорят: Бокаев уже и не Бокаев.
Re: Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным...
Отправлено: 06.03.21 - 16:13
Цитата:
А, что пробовать, так, жили же семнадцать лет назад: вроде никакой разницы не было: - точно так же надо было идти на работу, работать там, вечером возвращаться, ужинать и спать и наутро обратно по новому.
Вот если бы, было так: перевели стрелки назад и сразу после этого наступил КОММУНИЗМ - когда не надо работать, когда "...от каждого по способности и каждому по ПОТРЕБНОСТИ..." тогда да, и пробовать не надо. Сразу бы все согласились на перевод и аким в том числе.
elektron:
Нужно попробовать
Нужно попробовать
А, что пробовать, так, жили же семнадцать лет назад: вроде никакой разницы не было: - точно так же надо было идти на работу, работать там, вечером возвращаться, ужинать и спать и наутро обратно по новому.
Вот если бы, было так: перевели стрелки назад и сразу после этого наступил КОММУНИЗМ - когда не надо работать, когда "...от каждого по способности и каждому по ПОТРЕБНОСТИ..." тогда да, и пробовать не надо. Сразу бы все согласились на перевод и аким в том числе.
Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным слушаниям.
Отправлено: 06.03.21 - 16:16
Цитата:
////На 100 тысяч казахстанцев - 471 полицейский. В три раза больше, чем в Финляндии///
третий показатель в мире.
полицейское государство по другому.
можно ни чьего мнения не учитывать.
ACROS:
////На 100 тысяч казахстанцев - 471 полицейский. В три раза больше, чем в Финляндии///
третий показатель в мире.
полицейское государство по другому.
можно ни чьего мнения не учитывать.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6513
Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным слушаниям.
Отправлено: 06.03.21 - 16:21
Цитата:
Но до это жили же как то по правильному времени?
Раньше оно с Челябинском одно было.
ACROS:
А, что пробовать, так, жили же семнадцать лет назад:
А, что пробовать, так, жили же семнадцать лет назад:
Но до это жили же как то по правильному времени?
Раньше оно с Челябинском одно было.
N
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.10.20
- Сообщений:
- 69
Re: Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным...
Отправлено: 06.03.21 - 16:28
Комментарий удален модератором.
Re: Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным...
Отправлено: 06.03.21 - 16:39
Цитата:
Вот именно, что КАК ТО. И сейчас, переведи даже на ДВА или на ТРИ часа вперёд или назад: - побурчим на кухне, поматерим власть в курилке и в бане и потихоньку тоже КАК ТО привыкнем, пока через семнадцать лет, не появится очередной Ведлер.
elektron:
до это жили же как то
до это жили же как то
Вот именно, что КАК ТО. И сейчас, переведи даже на ДВА или на ТРИ часа вперёд или назад: - побурчим на кухне, поматерим власть в курилке и в бане и потихоньку тоже КАК ТО привыкнем, пока через семнадцать лет, не появится очередной Ведлер.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6513
Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным слушаниям.
Отправлено: 06.03.21 - 16:53
Цитата:
В данном случае свободная составляющая.
А реально можно ведь сделать?
ACROS:
КАК ТО.
КАК ТО.
В данном случае свободная составляющая.
А реально можно ведь сделать?
Re: Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным...
Отправлено: 06.03.21 - 16:57
Цитата:
А, куда молодёжи незрелой идти??, только на гос.службу: там хоть какая то стабильность и с зарплатой и с будущими переспективами.
Можно работать спокойно и иногда изредка и по возможности "приворовывать": ему, государству, от этого не убудеться.
А, в бизнесе и если он твой, "трудовой" и созданный и поднятый с НУЛЯ, не подаренный тебе любящими и высокопоставленными родителями в результате всенародной "прихватизации", надо ПАХАТЬ как папа Карло (спросите у Добринцова).
Что то я не вижу или не вижу стремления работать по "чёрному" у многих молодых ребят, даже у своих детей.
alex_60:
третий показатель в мире
третий показатель в мире
А, куда молодёжи незрелой идти??, только на гос.службу: там хоть какая то стабильность и с зарплатой и с будущими переспективами.
Можно работать спокойно и иногда изредка и по возможности "приворовывать": ему, государству, от этого не убудеться.
А, в бизнесе и если он твой, "трудовой" и созданный и поднятый с НУЛЯ, не подаренный тебе любящими и высокопоставленными родителями в результате всенародной "прихватизации", надо ПАХАТЬ как папа Карло (спросите у Добринцова).
Что то я не вижу или не вижу стремления работать по "чёрному" у многих молодых ребят, даже у своих детей.
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