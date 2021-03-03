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≡ Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным слушаниям.
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41067
Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным слушаниям.
Отправлено: 03.03.21 - 11:03
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9 и 10 марта в разных населенных пунктах Костанайской области назначены общественные слушания по поводу возвращения природного времени нашего региона. Хочется резюмировать историю проблемы, вопрос сохранения здоровья и озвучить мнение лисаковчанина Максима Сушко
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N
§ N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
67
Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным слушаниям.
Отправлено: 06.03.21 - 10:33
#60
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Цитата:
Маркс:

Цитата:

Прочитал статью

ты ещё и читать умеешь?- не смеши)) у тебя голова для того чтобы есть
Профайл
N
§ N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
67
Re: Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным...
Отправлено: 06.03.21 - 10:52
#61
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Цитата:
говорят о вреде перевода

Шах и мат переводильщикам-доморощенным учОным :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11217
Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным слушаниям.
Отправлено: 06.03.21 - 11:05
#62
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Цитата:
N0name:
ты ещё и читать умеешь?- не смеши)) у тебя голова для того чтобы есть


хороший пост. доказательный. против лома нет приема типа.
время перевернутое вспять..
вот только вопрос вдогонку- а у вас почему имени нет?
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1097
Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным слушаниям.
Отправлено: 06.03.21 - 13:22
#63
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Цитата:
N0name:
ты ещё и читать умеешь?- не смеши)) у тебя голова для того чтобы есть

Ты, как я погляжу, ешь совсем другим местом, думаешь и читаешь походу им же. Боюсь предположить каким местом ты пишешь. У тебя голова-то вообще есть?
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N
§ N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
67
Re: Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным...
Отправлено: 06.03.21 - 13:34
#64
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Цитата:
Маркс:

не повторяй мои фразы, сливаешься... картонная))… твои кукареку никому не интересны :lol:
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10114
Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным слушаниям.
Отправлено: 06.03.21 - 13:50
#65
Комментарий проходит проверку.
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