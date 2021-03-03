Отправлено: - 11:05

N0name:

ты ещё и читать умеешь?- не смеши)) у тебя голова для того чтобы есть

Цитата:хороший пост. доказательный. против лома нет приема типа.время перевернутое вспять..вот только вопрос вдогонку- а у вас почему имени нет?