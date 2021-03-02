Отправлено: - 13:12

drakon:

Сугробы наметёт, а мне надо - ехать...

Цитата:Это разве сугробы....., так слёзы одни. Вот у нас возле деревни - пятикилометровая очередь из фур и КамаЗов, дорожники не могут прочистить трассу, после вчерашнего бурана.