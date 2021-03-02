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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 349 из 349«1...347348349
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Куратор темы: drakon
drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21281
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.03.21 - 13:03
#5221
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8 часов утраю Температура, -2 гралуса.

Сильный туман. Но жить - можно... :lol: ;-)
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21281
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.03.21 - 22:32
#5222
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Времени прошло, немного больше суток.

И не смотря, на ночной морозик,
цветы - зацвели... :lol: :oops:
Профайл
drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21281
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.03.21 - 22:44
#5223
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Это 12 часов дня. Температура воздуха 0 градусов.

Вот такая видимость. Туман немного - поредел... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11217
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.03.21 - 18:29
#5224
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Цитата:
drakon:
такая видимость. Туман


так бери флажок и беги. указывай дорогу.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21281
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.03.21 - 22:48
#5225
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Цитата:
alex_60:
так бери флажок и беги. указывай дорогу.

Медали здесь, за это - не дают.
Даже - грамоты...
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21281
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.03.21 - 12:36
#5226
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Впервые, за 20 лет, в марте, выпал снег.

Сугробы наметёт, а мне надо - ехать... :lol: :-o
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10113
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.03.21 - 12:44
#5227
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В ютубах показывают как Европу замело . Снега море. Много роликов как ваши дорожники не справляются .
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21281
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.03.21 - 12:51
#5228
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Я вот вчера, весь день думал.Чего Дрон над нами-летает?

Оказывается, выбирали площадку, для
снегоуборочной техники... :lol: ;-)

[Исправлено: drakon, 06.03.2021 - 12:52]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11217
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.03.21 - 13:10
#5229
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Цитата:
drakon:
а мне надо - ехать


куда тебе ехать?
фоткать еду что ли.
ладно переживем.
поголодаем денек.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11217
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.03.21 - 13:12
#5230
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у нас уже тюльпаны цветут.
голландские. недорого.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1678
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.03.21 - 13:12
#5231
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Цитата:
drakon:
Сугробы наметёт, а мне надо - ехать...


Это разве сугробы....., так слёзы одни. Вот у нас возле деревни - пятикилометровая очередь из фур и КамаЗов, дорожники не могут прочистить трассу, после вчерашнего бурана.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11217
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.03.21 - 13:13
#5232
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по 499тенге за штуку видел.
никто не берет.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11217
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.03.21 - 13:15
#5233
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Цитата:
drakon:
выпал снег.


да, это катастрофа.
представляю сколько будет жертв.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21281
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.03.21 - 13:37
#5234
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Цитата:
alex_60:
по 499тенге за штуку видел.

Я бы тлже не взял для - любимой.
Дёшево очень... :lol: :oops:
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