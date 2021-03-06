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≡ Роман ПОДОПРИГОРА: Ударим штрафом по крыше?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41067
Роман ПОДОПРИГОРА: Ударим штрафом по крыше?
Отправлено: 06.03.21 - 09:27
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А вы вносите ежемесячные платежи на капитальный ремонт? Я и соседи - нет. Потому что ремонты и проблемы мы часто оплачиваем сами. Скидываемся, нанимаем и оплачиваем. И КСК (пока еще существующий) с нами согласился - раз так, давайте, ребята, сами.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13728
Re: Роман ПОДОПРИГОРА: Ударим штрафом по крыше?
Отправлено: 06.03.21 - 09:27
#1
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Цитата:
вы вносите ежемесячные платежи на капитальный ремонт? Я и соседи - нет. Потому что ремонты и проблемы мы часто оплачиваем сами

В самом начале уже автор путает текущий и капитальный ремонт. Дальше даже читать не стал. На капитальный ремонт там только ПСД обойдётся в несколько миллионов. И вряд ли жильцы это потянут.
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7
§ 71422
(Пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
14
Re: Роман ПОДОПРИГОРА: Ударим штрафом по крыше?
Отправлено: 06.03.21 - 10:05
#2
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Наша власть в лице акимата только и могут что штрафы накладывать. А решать вопросы с постоянно растущими ценами / хотя бы с местными производителями/, транспортом это сложная задача. Здесь надо поработать . А там все просто составил протокол и штраф готов.
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7741
Re: Роман ПОДОПРИГОРА: Ударим штрафом по крыше?
Отправлено: 06.03.21 - 10:28
#3
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Предлагаю законодательно закрепить следующие нормы:
Крышу ремонтирует верхний этаж,канализацию нижний,средние этажи освободить от взносов и ремонтов они и так при покупке квартиры переплатили.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2231
Re: Роман ПОДОПРИГОРА: Ударим штрафом по крыше?
Отправлено: 06.03.21 - 10:46
#4
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11217
Re: Роман ПОДОПРИГОРА: Ударим штрафом по крыше?
Отправлено: 06.03.21 - 11:02
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///А вы вносите ежемесячные платежи на капитальный ремонт? Я и соседи - нет. Потому что ремонты и проблемы мы часто оплачиваем сами. Скидываемся, нанимаем и оплачиваем.//

сколько соседей то не написал.
дом на четырех хозяев, или двух?
бывший детский садик приватизированный?
без этого все остальное в статье -вода...
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10113
Роман ПОДОПРИГОРА: Ударим штрафом по крыше?
Отправлено: 06.03.21 - 11:15
#6
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Цитата:
Добринцофф:
Крышу Я за свой счет ремонтировал.реально честно. Канализацию приходят ко мне за деньгами, все же складываются. Но Я тоже должен. Два года назад мастера ремонт делали в ванне , трубу случайно сломали, нижний этаж затопили Отдал им соседу 50 штук за неудобства. Люди не покупайте верхний этаж. Постоянно расходы . А Дом покупать мне нельзя. Это надо постояно там находится , а Я не могу. Работа такая увы.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1678
Re: Роман ПОДОПРИГОРА: Ударим штрафом по крыше?
Отправлено: 06.03.21 - 11:15
#7
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Цитата:
Добринцофф:


После вашего решения: цены на верхние и нижние этажи ( кроме магазинчиков)упадут в разы, а на средние возрастут.

Ну, а если серьёзно: ответственные квартиросьёмщики ежегодно платят налог на имущество, то есть на квартиру( по сути- ЗА ЧТО ) - пусть государство и ремонтирует за эти деньги( мало , пусть поднимут налог) крышу, подвалы, лестничьи марши, дворы, детские площадки и прочие обьекты совместного пользования. И никого не надо агитировать и деньги всегда будут в наличии.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11217
Роман ПОДОПРИГОРА: Ударим штрафом по крыше?
Отправлено: 06.03.21 - 11:48
#8
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Цитата:
ACROS:
нижние этажи ( кроме магазинчиков)упадут в разы


три магазина рядом уже лет пять висят обьявления - продаются=,
никто не покупает.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11217
Роман ПОДОПРИГОРА: Ударим штрафом по крыше?
Отправлено: 06.03.21 - 11:51
#9
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Цитата:
Vit:
А Дом покупать мне нельзя. Это надо постояно там находится , а Я не могу. Работа такая увы.


хозяйку надо.семью. или ты теперь вечный холостяк?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11217
Роман ПОДОПРИГОРА: Ударим штрафом по крыше?
Отправлено: 06.03.21 - 12:05
#10
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Цитата:
Vit:
Работа такая увы.


приезжаешь из рейса, а на столе галушки
со шкварками ждут тебя.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11217
Роман ПОДОПРИГОРА: Ударим штрафом по крыше?
Отправлено: 06.03.21 - 12:06
#11
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ну и остальное понятно
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10113
Роман ПОДОПРИГОРА: Ударим штрафом по крыше?
Отправлено: 06.03.21 - 12:07
#12
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Цитата:
alex_60:
А кому я такой нужен?) Для Лили слишком бедный, для Таноми слишком не грамотный) есть подруга малолетка, замуж хочет, А я не хочу, для неё слишком старый я. Не хочу ей испортить жизнь,пусть себе найдет парня по возрасту Обламываю её А она дура лезит и лезит. Мне кажется я так и встречу старость. Дети есть, помогаю им Но на всякий случай открыл два депозита, один в РФ другой в кз . Думаю хватит . Пенсия плюс депозит. Должно хватить на макароны и колбасу))
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1678
Re: Роман ПОДОПРИГОРА: Ударим штрафом по крыше?
Отправлено: 06.03.21 - 13:03
#13
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Цитата:
alex_60:
никто не покупает.

Наверное: место - не проходное.
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