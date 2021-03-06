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Роман ПОДОПРИГОРА: Ударим штрафом по крыше?
Роман ПОДОПРИГОРА: Ударим штрафом по крыше?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41067
Роман ПОДОПРИГОРА: Ударим штрафом по крыше?
Отправлено: 06.03.21 - 09:27
А вы вносите ежемесячные платежи на капитальный ремонт? Я и соседи - нет. Потому что ремонты и проблемы мы часто оплачиваем сами. Скидываемся, нанимаем и оплачиваем. И КСК (пока еще существующий) с нами согласился - раз так, давайте, ребята, сами.
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(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13728
Re: Роман ПОДОПРИГОРА: Ударим штрафом по крыше?
Отправлено: 06.03.21 - 09:27
Цитата:
В самом начале уже автор путает текущий и капитальный ремонт. Дальше даже читать не стал. На капитальный ремонт там только ПСД обойдётся в несколько миллионов. И вряд ли жильцы это потянут.
вы вносите ежемесячные платежи на капитальный ремонт? Я и соседи - нет. Потому что ремонты и проблемы мы часто оплачиваем сами
В самом начале уже автор путает текущий и капитальный ремонт. Дальше даже читать не стал. На капитальный ремонт там только ПСД обойдётся в несколько миллионов. И вряд ли жильцы это потянут.
7
(Пользователи)
- Регистрация:
- 21.10.20
- Сообщений:
- 14
Re: Роман ПОДОПРИГОРА: Ударим штрафом по крыше?
Отправлено: 06.03.21 - 10:05
Наша власть в лице акимата только и могут что штрафы накладывать. А решать вопросы с постоянно растущими ценами / хотя бы с местными производителями/, транспортом это сложная задача. Здесь надо поработать . А там все просто составил протокол и штраф готов.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 7741
Re: Роман ПОДОПРИГОРА: Ударим штрафом по крыше?
Отправлено: 06.03.21 - 10:28
Предлагаю законодательно закрепить следующие нормы:
Крышу ремонтирует верхний этаж,канализацию нижний,средние этажи освободить от взносов и ремонтов они и так при покупке квартиры переплатили.
Крышу ремонтирует верхний этаж,канализацию нижний,средние этажи освободить от взносов и ремонтов они и так при покупке квартиры переплатили.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2231
Re: Роман ПОДОПРИГОРА: Ударим штрафом по крыше?
Отправлено: 06.03.21 - 10:46
Re: Роман ПОДОПРИГОРА: Ударим штрафом по крыше?
Отправлено: 06.03.21 - 11:02
///А вы вносите ежемесячные платежи на капитальный ремонт? Я и соседи - нет. Потому что ремонты и проблемы мы часто оплачиваем сами. Скидываемся, нанимаем и оплачиваем.//
сколько соседей то не написал.
дом на четырех хозяев, или двух?
бывший детский садик приватизированный?
без этого все остальное в статье -вода...
сколько соседей то не написал.
дом на четырех хозяев, или двух?
бывший детский садик приватизированный?
без этого все остальное в статье -вода...
Роман ПОДОПРИГОРА: Ударим штрафом по крыше?
Отправлено: 06.03.21 - 11:15
Цитата:
Добринцофф:Крышу Я за свой счет ремонтировал.реально честно. Канализацию приходят ко мне за деньгами, все же складываются. Но Я тоже должен. Два года назад мастера ремонт делали в ванне , трубу случайно сломали, нижний этаж затопили Отдал им соседу 50 штук за неудобства. Люди не покупайте верхний этаж. Постоянно расходы . А Дом покупать мне нельзя. Это надо постояно там находится , а Я не могу. Работа такая увы.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1678
Re: Роман ПОДОПРИГОРА: Ударим штрафом по крыше?
Отправлено: 06.03.21 - 11:15
Цитата:
После вашего решения: цены на верхние и нижние этажи ( кроме магазинчиков)упадут в разы, а на средние возрастут.
Ну, а если серьёзно: ответственные квартиросьёмщики ежегодно платят налог на имущество, то есть на квартиру( по сути- ЗА ЧТО ) - пусть государство и ремонтирует за эти деньги( мало , пусть поднимут налог) крышу, подвалы, лестничьи марши, дворы, детские площадки и прочие обьекты совместного пользования. И никого не надо агитировать и деньги всегда будут в наличии.
Добринцофф:
После вашего решения: цены на верхние и нижние этажи ( кроме магазинчиков)упадут в разы, а на средние возрастут.
Ну, а если серьёзно: ответственные квартиросьёмщики ежегодно платят налог на имущество, то есть на квартиру( по сути- ЗА ЧТО ) - пусть государство и ремонтирует за эти деньги( мало , пусть поднимут налог) крышу, подвалы, лестничьи марши, дворы, детские площадки и прочие обьекты совместного пользования. И никого не надо агитировать и деньги всегда будут в наличии.
Роман ПОДОПРИГОРА: Ударим штрафом по крыше?
Отправлено: 06.03.21 - 11:48
Цитата:
три магазина рядом уже лет пять висят обьявления - продаются=,
никто не покупает.
ACROS:
нижние этажи ( кроме магазинчиков)упадут в разы
нижние этажи ( кроме магазинчиков)упадут в разы
три магазина рядом уже лет пять висят обьявления - продаются=,
никто не покупает.
Роман ПОДОПРИГОРА: Ударим штрафом по крыше?
Отправлено: 06.03.21 - 11:51
Цитата:
хозяйку надо.семью. или ты теперь вечный холостяк?
Vit:
А Дом покупать мне нельзя. Это надо постояно там находится , а Я не могу. Работа такая увы.
А Дом покупать мне нельзя. Это надо постояно там находится , а Я не могу. Работа такая увы.
хозяйку надо.семью. или ты теперь вечный холостяк?
Роман ПОДОПРИГОРА: Ударим штрафом по крыше?
Отправлено: 06.03.21 - 12:05
Цитата:
приезжаешь из рейса, а на столе галушки
со шкварками ждут тебя.
Vit:
Работа такая увы.
Работа такая увы.
приезжаешь из рейса, а на столе галушки
со шкварками ждут тебя.
Роман ПОДОПРИГОРА: Ударим штрафом по крыше?
Отправлено: 06.03.21 - 12:06
ну и остальное понятно
Роман ПОДОПРИГОРА: Ударим штрафом по крыше?
Отправлено: 06.03.21 - 12:07
Цитата:
alex_60:А кому я такой нужен?) Для Лили слишком бедный, для Таноми слишком не грамотный) есть подруга малолетка, замуж хочет, А я не хочу, для неё слишком старый я. Не хочу ей испортить жизнь,пусть себе найдет парня по возрасту Обламываю её А она дура лезит и лезит. Мне кажется я так и встречу старость. Дети есть, помогаю им Но на всякий случай открыл два депозита, один в РФ другой в кз . Думаю хватит . Пенсия плюс депозит. Должно хватить на макароны и колбасу))
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1678
Re: Роман ПОДОПРИГОРА: Ударим штрафом по крыше?
Отправлено: 06.03.21 - 13:03
Цитата:
Наверное: место - не проходное.
alex_60:
никто не покупает.
никто не покупает.
Наверное: место - не проходное.
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