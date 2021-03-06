Отправлено: - 09:27

вы вносите ежемесячные платежи на капитальный ремонт? Я и соседи - нет. Потому что ремонты и проблемы мы часто оплачиваем сами

Цитата:В самом начале уже автор путает текущий и капитальный ремонт. Дальше даже читать не стал. На капитальный ремонт там только ПСД обойдётся в несколько миллионов. И вряд ли жильцы это потянут.