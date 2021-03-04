Отправлено: - 21:58

Маркс:

Вы раздаете советы направо и налево всем подряд, поэтому я имел ввиду не себя, вы ошиблись адресом. И потом вспомните Чехова, который говорил, что дурак любит учить, а умный учиться. И перестаньте учить других.

Маркс:

Вся фантастика рано или поздно претворяется в реальность. Доказано временем

Маркс:

Просто многие ещё не доросли, находясь на уровне низменных инстинктов, но это дело времени. Тем более, что неизбежность коммунизма именно немцы и обосновали, а это что-нибудь да значит.

Цитата:При этом Чехов пытался учить и давать советы Горькому) кто он тогда?Так что не надо тут кидать цитаты людей которые сами себе перечилиЦитата:Война миров где? А машина времени? А человек невидимка? А где одиссея 2001?Цитата:Какие немцы? Еврей Маркс? Или баварцы которых просто раздавили в 19? Или в 89 гдровские немцы которые облизали капитализм?