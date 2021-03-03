Отправлено: - 19:19

N0name:

как самокритично, хотя не стоило это лишний раз афишировать и так за версту заметно [Исправлено: N0name, 05.03.2021 - 18:49]

Цитата:В детстве была такая присказка - по чужим словам как блоха по интимному месту. Ты ведь не можешь придумать даже мало-мальского креатива ради интереса читателей твоего бреда, кроме того, не можешь без исправления написать такую простенькую коротенькую фразу, поэтому лучше сделай над собой усилие и не пиши больше. Твой жалкий детсадовский слив засчитан.P.S. И оставь в покое личку. Не делай себе нервы.