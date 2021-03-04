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Областной общественный совет и депутаты облмаслихата 10...
Областной общественный совет и депутаты облмаслихата 10...
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41064
Областной общественный совет и депутаты облмаслихата 10...
Отправлено: 04.03.21 - 10:11
Областной общественный совет и депутаты облмаслихата 10 марта проведут общественные слушания по вопросу «О переводе времени Костанайской области в географический пояс UTC+5». Планируете ли вы принять в них участие?
Результаты опроса
Результаты опроса
Областной общественный совет и депутаты облмаслихата 10...
Отправлено: 05.03.21 - 19:39
абайка95, скажи, ты чего озабоченный то переводом? трындишь, трындишь одно и тоже, пургу несешь который день, остановиться не можешь. доводов нет, одни оскорбления. на сто к врачу заедь, тормоза проверь. неполадки там у тебя.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6509
Областной общественный совет и депутаты облмаслихата 10...
Отправлено: 05.03.21 - 19:49
Цитата:
Из принципа наверное, а принципами не разбрасываются и не торгуют.
alex_60:
Из принципа наверное, а принципами не разбрасываются и не торгуют.
Областной общественный совет и депутаты облмаслихата 10...
Отправлено: 05.03.21 - 20:00
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Москва/Люберцы
- Регистрация:
- 25.05.11
- Сообщений:
- 2009
Re: Областной общественный совет и депутаты облмаслихата 10...
Отправлено: 05.03.21 - 20:52
Цитата:
После вышеуказанной цитаты, почитал этот ваш комментарий, хотя решение написать от себя пришло в поддержку необходимости перевода времени, и не связанно с вашими перлами, так как до своего комментария я ваши записи в этой статье я не читал .
У вас мания преследования путинистами?!
Дорогой, да вам пора к психотерапевту!
abaika95:
Удивительное дело Я спецом упомянул в своем комменте 9 Путина Ждал либо нурбананчика либо "Вику за 85" и пришел один из двух))) совпадение ? Не думаю)
Удивительное дело Я спецом упомянул в своем комменте 9 Путина Ждал либо нурбананчика либо "Вику за 85" и пришел один из двух))) совпадение ? Не думаю)
После вышеуказанной цитаты, почитал этот ваш комментарий, хотя решение написать от себя пришло в поддержку необходимости перевода времени, и не связанно с вашими перлами, так как до своего комментария я ваши записи в этой статье я не читал .
У вас мания преследования путинистами?!
Дорогой, да вам пора к психотерапевту!
Областной общественный совет и депутаты облмаслихата 10...
Отправлено: 05.03.21 - 21:58
Цитата:
При этом Чехов пытался учить и давать советы Горькому) кто он тогда?
Так что не надо тут кидать цитаты людей которые сами себе перечили
Цитата:
Война миров где? А машина времени? А человек невидимка? А где одиссея 2001?
Цитата:
Какие немцы? Еврей Маркс? Или баварцы которых просто раздавили в 19? Или в 89 гдровские немцы которые облизали капитализм?
Маркс:
Вы раздаете советы направо и налево всем подряд, поэтому я имел ввиду не себя, вы ошиблись адресом. И потом вспомните Чехова, который говорил, что дурак любит учить, а умный учиться. И перестаньте учить других.
Вы раздаете советы направо и налево всем подряд, поэтому я имел ввиду не себя, вы ошиблись адресом. И потом вспомните Чехова, который говорил, что дурак любит учить, а умный учиться. И перестаньте учить других.
При этом Чехов пытался учить и давать советы Горькому) кто он тогда?
Так что не надо тут кидать цитаты людей которые сами себе перечили
Цитата:
Маркс:
Вся фантастика рано или поздно претворяется в реальность. Доказано временем
Вся фантастика рано или поздно претворяется в реальность. Доказано временем
Война миров где? А машина времени? А человек невидимка? А где одиссея 2001?
Цитата:
Маркс:
Просто многие ещё не доросли, находясь на уровне низменных инстинктов, но это дело времени. Тем более, что неизбежность коммунизма именно немцы и обосновали, а это что-нибудь да значит.
Просто многие ещё не доросли, находясь на уровне низменных инстинктов, но это дело времени. Тем более, что неизбежность коммунизма именно немцы и обосновали, а это что-нибудь да значит.
Какие немцы? Еврей Маркс? Или баварцы которых просто раздавили в 19? Или в 89 гдровские немцы которые облизали капитализм?
Областной общественный совет и депутаты облмаслихата 10...
Отправлено: 05.03.21 - 22:02
Цитата:
Озабоченные бегают по редакциям и пишут статейки о том что перевод нужен а я принципиальный
Цитата:
Доводы выше
А у тебя как раз пока только без аргументированное тяфканье
Цитата:
Не торгуют
У меня принципы
А у вас таких нет? Или ждёте плату по выше?)
Цитата:
У Путинистов мания преследования что постоянно Путина хотят везде оскорбить
Путин вор, согласны?
alex_60:
абайка95, скажи, ты чего озабоченный то переводом?
абайка95, скажи, ты чего озабоченный то переводом?
Озабоченные бегают по редакциям и пишут статейки о том что перевод нужен а я принципиальный
Цитата:
alex_60:
доводов нет, одни оскорбления. на сто к врачу заедь, тормоза проверь. неполадки там у тебя.
доводов нет, одни оскорбления. на сто к врачу заедь, тормоза проверь. неполадки там у тебя.
Доводы выше
А у тебя как раз пока только без аргументированное тяфканье
Цитата:
elektron:
Из принципа наверное, а принципами не разбрасываются и не торгуют
Из принципа наверное, а принципами не разбрасываются и не торгуют
Не торгуют
У меня принципы
А у вас таких нет? Или ждёте плату по выше?)
Цитата:
Нурбанчик:
У вас мания преследования путинистами?!
У вас мания преследования путинистами?!
У Путинистов мания преследования что постоянно Путина хотят везде оскорбить
Путин вор, согласны?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6509
Областной общественный совет и депутаты облмаслихата 10...
Отправлено: 05.03.21 - 22:11
Цитата:
И всё то вы знаете и везде побывали. Цитата:
Да она и не заканчивалась. Цитата:
В Казахстане вон изобрели, на час раньше живут! Цитата:
Да не, принципы принципами, но есть же и логика!
abaika95:
При этом Чехов пытался учить и давать советы Горькому)
При этом Чехов пытался учить и давать советы Горькому)
И всё то вы знаете и везде побывали. Цитата:
abaika95:
Война миров где?
Война миров где?
Да она и не заканчивалась. Цитата:
abaika95:
А машина времени?
А машина времени?
В Казахстане вон изобрели, на час раньше живут! Цитата:
abaika95:
А у вас таких нет? Или ждёте плату по выше?)
А у вас таких нет? Или ждёте плату по выше?)
Да не, принципы принципами, но есть же и логика!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1095
Областной общественный совет и депутаты облмаслихата 10...
Отправлено: 06.03.21 - 00:27
Цитата:
Ну вы себя-то хоть с Чеховым не сравнивайте. Что дозволено Юпитеру, не дозволено дураку.
Цитата:
Да откройте уже для себя компьютерные игры, если вам чего-то не хватает, и успокойтесь.
Цитата:
Все люди братья и сестры по Адаму и Еве. Просто одни хорошие, как коммунисты и социалисты, а другие плохие, как капиталисты.
abaika95:
При этом Чехов пытался учить и давать советы
При этом Чехов пытался учить и давать советы
Ну вы себя-то хоть с Чеховым не сравнивайте. Что дозволено Юпитеру, не дозволено дураку.
Цитата:
abaika95:
Война миров где? А машина времени? А человек невидимка?
Война миров где? А машина времени? А человек невидимка?
Да откройте уже для себя компьютерные игры, если вам чего-то не хватает, и успокойтесь.
Цитата:
abaika95:
Какие немцы? Еврей Маркс?
Какие немцы? Еврей Маркс?
Все люди братья и сестры по Адаму и Еве. Просто одни хорошие, как коммунисты и социалисты, а другие плохие, как капиталисты.
Областной общественный совет и депутаты облмаслихата 10...
Отправлено: 06.03.21 - 00:57
Цитата:
Интересуюсь разными вещами
Вообще советская художественная культура нравится а что?
Цитата:
Логика как раз выстроена и принципам не перечит
Цитата:
Ну понятно
Те кто изрекают те боги а остальные подчиняйтесь?)
Цитата:
Вы старый
И не ловите фишку
В играх сейчас столько высокохудожественного что даже современные книги не догонят
Совет дать гусь?
Цитата:
Социолог скажет:
Одни обычные
А другие уже коммунисты,фашисты,нацисты,расисты,гомосексуалисты...
elektron:
И всё то вы знаете и везде побывали.
И всё то вы знаете и везде побывали.
Интересуюсь разными вещами
Вообще советская художественная культура нравится а что?
Цитата:
elektron:
Да не, принципы принципами, но есть же и логика
Да не, принципы принципами, но есть же и логика
Логика как раз выстроена и принципам не перечит
Цитата:
Маркс:
Ну вы себя-то хоть с Чеховым не сравнивайте. Что дозволено Юпитеру, не дозволено дураку
Ну вы себя-то хоть с Чеховым не сравнивайте. Что дозволено Юпитеру, не дозволено дураку
Ну понятно
Те кто изрекают те боги а остальные подчиняйтесь?)
Цитата:
Маркс:
Да откройте уже для себя компьютерные игры, если вам чего-то не хватает, и успокойтесь.
Да откройте уже для себя компьютерные игры, если вам чего-то не хватает, и успокойтесь.
Вы старый
И не ловите фишку
В играх сейчас столько высокохудожественного что даже современные книги не догонят
Совет дать гусь?
Цитата:
Маркс:
Все люди братья и сестры по Адаму и Еве. Просто одни хорошие, как коммунисты и социалисты, а другие плохие, как капиталисты.
Все люди братья и сестры по Адаму и Еве. Просто одни хорошие, как коммунисты и социалисты, а другие плохие, как капиталисты.
Социолог скажет:
Одни обычные
А другие уже коммунисты,фашисты,нацисты,расисты,гомосексуалисты...
Областной общественный совет и депутаты облмаслихата 10...
Отправлено: 06.03.21 - 01:05
Цитата:
час ночи, кому ты это писюлькаешь?
abaika95:
час ночи, кому ты это писюлькаешь?
Областной общественный совет и депутаты облмаслихата 10...
Отправлено: 06.03.21 - 01:56
Цитата:
Так тебе и писюлькаю
Ответил же
alex_60:
час ночи, кому ты это писюлькаешь?
час ночи, кому ты это писюлькаешь?
Так тебе и писюлькаю
Ответил же
Областной общественный совет и депутаты облмаслихата 10...
Отправлено: 06.03.21 - 02:12
Цитата:
ты и в два ночи....
постарайся заснуть.
abaika95:
ты и в два ночи....
постарайся заснуть.
Областной общественный совет и депутаты облмаслихата 10...
Отправлено: 06.03.21 - 02:14
или ты на дежурстве.
тогда нет, спать нельзя тебе.
тогда нет, спать нельзя тебе.
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