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≡ Областной общественный совет и депутаты облмаслихата 10...
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41064
Областной общественный совет и депутаты облмаслихата 10...
Отправлено: 04.03.21 - 10:11
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Областной общественный совет и депутаты облмаслихата 10 марта проведут общественные слушания по вопросу «О переводе времени Костанайской области в географический пояс UTC+5». Планируете ли вы принять в них участие?
Результаты опроса

a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11206
Областной общественный совет и депутаты облмаслихата 10...
Отправлено: 05.03.21 - 19:39
#15
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абайка95, скажи, ты чего озабоченный то переводом? трындишь, трындишь одно и тоже, пургу несешь который день, остановиться не можешь. доводов нет, одни оскорбления. на сто к врачу заедь, тормоза проверь. неполадки там у тебя.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6509
Областной общественный совет и депутаты облмаслихата 10...
Отправлено: 05.03.21 - 19:49
#16
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Цитата:
alex_60:

Из принципа наверное, а принципами не разбрасываются и не торгуют. ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11206
Областной общественный совет и депутаты облмаслихата 10...
Отправлено: 05.03.21 - 20:00
#17
Комментарий удален модератором.
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2009
Re: Областной общественный совет и депутаты облмаслихата 10...
Отправлено: 05.03.21 - 20:52
#18
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Цитата:
abaika95:
Удивительное дело Я спецом упомянул в своем комменте 9 Путина Ждал либо нурбананчика либо "Вику за 85" и пришел один из двух))) совпадение ? Не думаю)

После вышеуказанной цитаты, почитал этот ваш комментарий, хотя решение написать от себя пришло в поддержку необходимости перевода времени, и не связанно с вашими перлами, так как до своего комментария я ваши записи в этой статье я не читал :lol: .
У вас мания преследования путинистами?! :lol:
Дорогой, да вам пора к психотерапевту!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7185
Областной общественный совет и депутаты облмаслихата 10...
Отправлено: 05.03.21 - 21:58
#19
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Цитата:
Маркс:
Вы раздаете советы направо и налево всем подряд, поэтому я имел ввиду не себя, вы ошиблись адресом. И потом вспомните Чехова, который говорил, что дурак любит учить, а умный учиться. И перестаньте учить других.

При этом Чехов пытался учить и давать советы Горькому) кто он тогда?
Так что не надо тут кидать цитаты людей которые сами себе перечили
Цитата:
Маркс:
Вся фантастика рано или поздно претворяется в реальность. Доказано временем

Война миров где? А машина времени? А человек невидимка? А где одиссея 2001?
Цитата:
Маркс:
Просто многие ещё не доросли, находясь на уровне низменных инстинктов, но это дело времени. Тем более, что неизбежность коммунизма именно немцы и обосновали, а это что-нибудь да значит.

Какие немцы? Еврей Маркс? Или баварцы которых просто раздавили в 19? Или в 89 гдровские немцы которые облизали капитализм?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7185
Областной общественный совет и депутаты облмаслихата 10...
Отправлено: 05.03.21 - 22:02
#20
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Цитата:
alex_60:
абайка95, скажи, ты чего озабоченный то переводом?

Озабоченные бегают по редакциям и пишут статейки о том что перевод нужен а я принципиальный
Цитата:
alex_60:
доводов нет, одни оскорбления. на сто к врачу заедь, тормоза проверь. неполадки там у тебя.

Доводы выше
А у тебя как раз пока только без аргументированное тяфканье
Цитата:
elektron:
Из принципа наверное, а принципами не разбрасываются и не торгуют

Не торгуют
У меня принципы
А у вас таких нет? Или ждёте плату по выше?)
Цитата:
Нурбанчик:
У вас мания преследования путинистами?!

У Путинистов мания преследования что постоянно Путина хотят везде оскорбить
Путин вор, согласны?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6509
Областной общественный совет и депутаты облмаслихата 10...
Отправлено: 05.03.21 - 22:11
#21
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Цитата:
abaika95:
При этом Чехов пытался учить и давать советы Горькому)

И всё то вы знаете и везде побывали. :lol: Цитата:
abaika95:
Война миров где?

Да она и не заканчивалась. :-x Цитата:
abaika95:
А машина времени?

В Казахстане вон изобрели, на час раньше живут! :lol: :-P Цитата:
abaika95:
А у вас таких нет? Или ждёте плату по выше?)

Да не, принципы принципами, но есть же и логика! :-P
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1095
Областной общественный совет и депутаты облмаслихата 10...
Отправлено: 06.03.21 - 00:27
#22
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Цитата:
abaika95:
При этом Чехов пытался учить и давать советы

Ну вы себя-то хоть с Чеховым не сравнивайте. Что дозволено Юпитеру, не дозволено дураку.
Цитата:
abaika95:
Война миров где? А машина времени? А человек невидимка?

Да откройте уже для себя компьютерные игры, если вам чего-то не хватает, и успокойтесь.
Цитата:
abaika95:
Какие немцы? Еврей Маркс?

Все люди братья и сестры по Адаму и Еве. Просто одни хорошие, как коммунисты и социалисты, а другие плохие, как капиталисты.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7185
Областной общественный совет и депутаты облмаслихата 10...
Отправлено: 06.03.21 - 00:57
#23
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Цитата:
elektron:
И всё то вы знаете и везде побывали.

Интересуюсь разными вещами
Вообще советская художественная культура нравится а что?
Цитата:
elektron:
Да не, принципы принципами, но есть же и логика

Логика как раз выстроена и принципам не перечит
Цитата:
Маркс:
Ну вы себя-то хоть с Чеховым не сравнивайте. Что дозволено Юпитеру, не дозволено дураку

Ну понятно
Те кто изрекают те боги а остальные подчиняйтесь?)
Цитата:
Маркс:
Да откройте уже для себя компьютерные игры, если вам чего-то не хватает, и успокойтесь.

Вы старый
И не ловите фишку
В играх сейчас столько высокохудожественного что даже современные книги не догонят
Совет дать гусь?
Цитата:
Маркс:
Все люди братья и сестры по Адаму и Еве. Просто одни хорошие, как коммунисты и социалисты, а другие плохие, как капиталисты.

Социолог скажет:
Одни обычные
А другие уже коммунисты,фашисты,нацисты,расисты,гомосексуалисты...
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11206
Областной общественный совет и депутаты облмаслихата 10...
Отправлено: 06.03.21 - 01:05
#24
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Цитата:
abaika95:


час ночи, кому ты это писюлькаешь?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7185
Областной общественный совет и депутаты облмаслихата 10...
Отправлено: 06.03.21 - 01:56
#25
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Цитата:
alex_60:
час ночи, кому ты это писюлькаешь?

Так тебе и писюлькаю
Ответил же
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11206
Областной общественный совет и депутаты облмаслихата 10...
Отправлено: 06.03.21 - 02:12
#26
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Цитата:
abaika95:


ты и в два ночи....
постарайся заснуть.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11206
Областной общественный совет и депутаты облмаслихата 10...
Отправлено: 06.03.21 - 02:14
#27
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или ты на дежурстве.
тогда нет, спать нельзя тебе.
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