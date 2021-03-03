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Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным слушаниям.
Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным слушаниям.
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41063
Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным слушаниям.
Отправлено: 03.03.21 - 11:03
9 и 10 марта в разных населенных пунктах Костанайской области назначены общественные слушания по поводу возвращения природного времени нашего региона. Хочется резюмировать историю проблемы, вопрос сохранения здоровья и озвучить мнение лисаковчанина Максима Сушко
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Re: Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным...
Отправлено: 04.03.21 - 20:27
Цитата:
Цитата:
ты статью то читал? чудило
Маркс:
Цитата:
Дело все в том, что вот уже более 15 лет как наш регион, после отмены в Казахстане перевода часов, завис в летнем времени, опережая географически верное на 1 час 46 минут
ты статью то читал? чудило
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 504
Re: Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным...
Отправлено: 04.03.21 - 23:46
Вот дожились,решаем об очевидной вещи,которая доказана наукой и вообще всем цивилизованным миром! Позорище! Ау,наука РК,а ведь они существуют,я про часовые пояса Но в нурлыкунии своя "наука"
Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным слушаниям.
Отправлено: 05.03.21 - 00:20
Цитата:
В отличие от тебя, мудрило, не только складывал буквы в слова. Да и глупости с личными примерами в комментариях не писал. А вот ты не смог даже прибиться к какой-нибудь одной мысли и попытаться ее хоть как-то аргументировать. Просто пытаешься завуалировать свой бред и непонимание вопроса ссылками на нечитанные тобой статьи и невнятными полунамеками с потугами на великую значимость.
N0name:
ты статью то читал? чудило
ты статью то читал? чудило
В отличие от тебя, мудрило, не только складывал буквы в слова. Да и глупости с личными примерами в комментариях не писал. А вот ты не смог даже прибиться к какой-нибудь одной мысли и попытаться ее хоть как-то аргументировать. Просто пытаешься завуалировать свой бред и непонимание вопроса ссылками на нечитанные тобой статьи и невнятными полунамеками с потугами на великую значимость.
Re: Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным...
Отправлено: 05.03.21 - 01:01
Цитата:
этому больше не наливать!
Маркс:
Просто пытаешься завуалировать свой бред и непонимание вопроса ссылками на нечитанные тобой статьи и невнятными полунамеками с потугами на великую значимость.
Просто пытаешься завуалировать свой бред и непонимание вопроса ссылками на нечитанные тобой статьи и невнятными полунамеками с потугами на великую значимость.
этому больше не наливать!
Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным слушаниям.
Отправлено: 05.03.21 - 08:29
Цитата:
Когда нечего больше сказать
И звенит пустота в голове
Крикни - "Этому не наливать!"
А себе закажи ещё две.
(с) Маркс
N0name:
этому больше не наливать!
этому больше не наливать!
Когда нечего больше сказать
И звенит пустота в голове
Крикни - "Этому не наливать!"
А себе закажи ещё две.
(с) Маркс
(Пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 24.09.10
- Сообщений:
- 16
Re: Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным...
Отправлено: 05.03.21 - 18:01
А вот жители торгая против,они привыкли жить по времени Астаны,тут надо поднять вопрос, может им присоединиться к Акмолинской области, они же намного ближе к ней относятся.Аркалык от нас 600км
Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным слушаниям.
Отправлено: 05.03.21 - 18:48
Цитата:
Цитата:
как самокритично, хотя не стоило это лишний раз афишировать и так за версту заметно
[Исправлено: N0name, 05.03.2021 - 18:49]
Маркс
Цитата:
И звенит пустота в голове
как самокритично, хотя не стоило это лишний раз афишировать и так за версту заметно
[Исправлено: N0name, 05.03.2021 - 18:49]
Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным слушаниям.
Отправлено: 05.03.21 - 19:19
Цитата:
В детстве была такая присказка - по чужим словам как блоха по интимному месту. Ты ведь не можешь придумать даже мало-мальского креатива ради интереса читателей твоего бреда, кроме того, не можешь без исправления написать такую простенькую коротенькую фразу, поэтому лучше сделай над собой усилие и не пиши больше. Твой жалкий детсадовский слив засчитан.
P.S. И оставь в покое личку. Не делай себе нервы.
N0name:
как самокритично, хотя не стоило это лишний раз афишировать и так за версту заметно [Исправлено: N0name, 05.03.2021 - 18:49]
как самокритично, хотя не стоило это лишний раз афишировать и так за версту заметно [Исправлено: N0name, 05.03.2021 - 18:49]
В детстве была такая присказка - по чужим словам как блоха по интимному месту. Ты ведь не можешь придумать даже мало-мальского креатива ради интереса читателей твоего бреда, кроме того, не можешь без исправления написать такую простенькую коротенькую фразу, поэтому лучше сделай над собой усилие и не пиши больше. Твой жалкий детсадовский слив засчитан.
P.S. И оставь в покое личку. Не делай себе нервы.
Re: Наше время. Чтиво для думающих. Навстречу общественным...
Отправлено: 05.03.21 - 20:25
Цитата:
Цитата:
не льсти себе, оно у тебя не закончилось
Маркс:
Цитата:
В детстве была такая присказка
не льсти себе, оно у тебя не закончилось
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