Отправлено: - 15:30

Отвечаю только за себя. Никому ничего не навязываю. Нет, вакцинироваться не буду. Во-первых, я переболел

Цитата:Вы в курсе че такое переболеть? Когда один на один с проблемой. Звонишь приезжает российская скорая. Делает укол и говорит Виталя езжай ко домой в кз. А как? Когда ты ели ходишь, когда ты просишь врачей, дай ченибуд. Хочу вылечится от одной таблетки . Когда приехав елеикак домой Врач говорит посиди дома на карантине уколы сделай Я в первый раз в жизни уколы в попу научился. Делал А потом все таки в больницу лег! Напросился